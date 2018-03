Bankiers zien niks in Europees fonds voor banken

Topman Michel Tilmant van bank-verzekeraar ING en Sjoerd van Keulen van SNS Reaal zien niets in een Europees noodfonds voor slechte bankleningen, zoals de Verenigde Staten willen oprichten. „De kredietcrisis is een Amerikaans probleem, dat in Amerika moet worden opgelost”, zei Tilmant gisteren op een conferentie van de Universiteit van Tilburg over de economie van het vertrouwen.

Tilmant en Van Keulen reageerden desgevraagd op het voorstel van voormalig ABN Amro-bankier Dolf van den Brink, een dag eerder in deze krant, dat de Europese Unie net als de VS een reddingsfonds zou moeten opzetten voor slechte bankleningen om de financiële crisis te bezweren. Het fonds zou volgens Van den Brink, nu hoogleraar, de omvang van 600 miljard euro moeten hebben. Het Amerikaanse noodfonds zou ruim 450 miljard euro (700 miljard dollar) omvatten. Als grote Europese commerciële banken in ernstige problemen komen door de kredietcrisis, zouden ze hun slechte leningen aan zo’n fonds kunnen verkopen. Nederland zou volgens Van den Brink voor 25 miljard euro moeten deelnemen.

Maar ING-topman Tilmant maakte duidelijk niets voor zo’n reddingsfonds te voelen. Tilmant zei dat men „heel voorzichtig” moet zijn om dergelijke boodschappen de wereld in te sturen. De vrees voor problemen moet niet verward worden met de realiteit, stelde Tilmant. „Het is geen Europese crisis.”

Van Keulen is daar minder gerust op. De SNS-topman zei wel degelijk bezorgd te zijn dat de crisis zich in Europa kan verspreiden. Hij zei wel dat er grote verschillen bestaan in regulering tussen de Verenigde Staten en Europa. Zo is de Nederlandse hypotheekmarkt aan veel meer regels gebonden, waarbij banken van klanten meer garanties vragen bij het verlenen van hypotheken. Van Keulen is ook bevreesd voor een „lawine” van nieuwe regels waar de financiële wereld mee te maken kan krijgen. Dat zou volgens Van Keulen een averechts effect op de economie kunnen hebben.

Mocht de financiële crisis naar Europa overslaan, dan zal het volgens Van Keulen lastiger zijn om te reageren, omdat het toezicht in Europa gespreid is over nationale instellingen. Ook de Italiaanse hoogleraar economie Guido Tabellini noemde Europa „kwetsbaar” omdat er geen gemeenschappelijk Europees toezicht op de financiële markten is. De Europese Centrale Bank is alleen verantwoordelijk voor het monetair beleid in de 15 eurolanden, die elk een eigen nationale toezichthouder hebben. De Duitse minister van Financiën Peer Steinbrück pleitte gisteren in Berlijn voor meer harmonisering van het Europese beurstoezicht.