Bananenverhalen

Er zijn mensen die beweren dat ambtenaren van de Europese Unie (EU) in Brussel af en toe de gekste regels verzinnen; zo mogen bananen bijvoorbeeld niet meer krom zijn. En Duitse serveersters mogen alleen nog hooggesloten bloesjes dragen. Circusartiesten moeten valhelmen op. Bovenop bergen moeten waarschuwingsbordjes komen met de tekst: ‘pas op, val er niet af!’ En zelfgebakken taart verkopen op Koninginnedag mag alleen met bijgeleverd ingrediëntenlijstje.

Dat is allemaal niet waar. Die steeds terugkerende indianenverhalen over de EU heten Euromythes. Deze euromythes zorgen ervoor dat veel mensen niet echt weten wat Europa doet. Dat is jammer want Europa doet goed werk. Wist je bijvoorbeeld dat we dankzij Europa fruit zonder gifstoffen kopen? Bazen mogen hun personeel niet de hele dag in de stralende zon laten werken, ook dat regelt de Europese Unie. Mensen met gevaarlijke beroepen moeten beschermd worden. En op de verpakking van eten moet staan wat erin zit.

Maar al de regels die in dit stukje genoemd worden, gaan over volwassenen. Het wordt tijd dat er eens gekeken wordt naar wat de Europese Unie voor kinderen doet. Hoe zit het met voetbal, of met veilig speelgoed dat goed én tegelijkertijd ook goedkoop is. En, niet onbelangrijk, wat zijn jouw rechten? Daarover volgende week meer.

