Autocoureur test circuit op de fiets Singapore, 26 sept. Fernando Alonso maakt een fietstochtje over het verlichte stratencircuit van Singapore. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 verkende gisteravond het circuit ter voorbereiding op de race van zondag, de eerste die – wegens de kijkcijfers – 's avonds en bij kunstlicht wordt verreden. Het vijf kilometer lange stratencircuit is door 1.500 lampen van Philips uitverlicht. Alonso, die kansloos is in de strijd om de wereldtitel van dit jaar, zei uit te kijken naar de eerste avondrace in de Formule 1.

REUTERS