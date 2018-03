Artur Zmijewski Utrecht Arthur Zmijewski (1966 Warschau) gelooft dat kunst alleen haar waarde voor de maatschappij kan herwinnen wanneer ze maatschappelijke conflicten aan de kaak stelt. De kunst moet haar verantwoordelijkheid nemen en een dialoog aangaan met de sociale en politieke realiteit waarin we leven. In BAK wordt een selectie getoond van zijn werken, waaronder de video’s Them (2007) en Repetition (2005), sociale experimenten die op een provocerende wijze op film zijn vastgelegd. Van 28 sept tot 16 nov in BAK, Lange Nieuwstraat 4. Wo-za 12-18u, zo 13-18u