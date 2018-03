'Anti-kapitalisme geen oplossing voor crisis'

De Fransen hebben al jaren de naam kampioen in het wantrouwen over globalisering te zijn. Vorige maand – dus nog voordat de kredietcrisis in een versnelling raakte – bleek uit een opiniepeiling dat de Franse somberheid toptijden beleeft. Maar 41 procent vond de globalisering goed voor het eigen land, en niet meer dan 32 procent dacht er zelf baat bij te hebben.

Wat gebeurt er in zo’n land – nog altijd de zesde nationale economie van de wereld, en met Duitsland de economische ruggegraat van Europa – nu opeens de hele wereld geconfronteerd wordt met de effecten van financiële en economische interdependentie?

De afgelopen dagen stapelden de tekenen van groeiende afwijzing van de wereldeconomie zich op. De als gematigd bekend staande centrumpoliticus François Bayrou keerde zich tegen de Franse „onderwerping aan het mondiale systeem”. Sommige socialisten wezen de „vrijhandel” af. Trotskisten organiseerden een paar geslaagde protestacties, zoals een staking tegen een naderende gedeeltelijke beursgang van een geliefde publieke dienstverlener: het nationale postbedrijf.

Het crisisgevoel overvalt Frankrijk niet maar het sluipt de ‘reële’ economie onverbiddelijk binnen. Investeringen van ondernemers lopen al maanden terug. Het consumentenvertrouwen is in vijftien jaar niet zo laag geweest. En de regering presenteert vandaag een budget met de laagste economische groei sinds 1994 (1 procent).

In die omstandigheden deed president Sarkozy gisteren wat hij als campagnepoliticus graag doet: een toespraak houden – in een volle sporthal, ongebruikelijk voor een president in functie.

Alle ministers zaten in de Mediterrane havenstad Toulon op de eerste rij klaar, in de hoop op stevige peptalk. Vierduizend aanhangers zorgden op gepaste momenten voor applaus en het hele land kon via allerlei tv-kanalen en websites live meemaken hoe Sarkozy zijn landgenoten ernstig „de waarheid” zei. Door de financiële crisis zullen de Franse economie en de werkloosheid de komende maanden verslechteren – en ook de koopkracht, waar hij tot nu toe zelf de schuld van kreeg.

Zoals van een Franse president verwacht wordt, koos Sarkozy voor het weidse perspectief. Er kwam geen directe aanval op de onafhankelijkheid van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, een gevoelig onderwerp in de EU die hij tot december voorzit, en in de ogen van veel kiezers nog technocratisch ook.

Maar hij kwam wel met een pleidooi voor een „volledige herziening van het mondiale monetaire en financiële systeem”. Dat moet een voorbeeld nemen aan het Bretton Woodsakkoord dat in 1944 onder leiding van John Maynard Keynes werd gesloten – en dat de basis legde voor de groei van de naoorlogse welvaartsstaten. Sarkozy sluit graag aan op de hoofdlijnen van de geschiedenis – hij had dit punt trouwens met bondskanselier Merkel overlegd, zei hij erbij. Samen willen ze „nog voor het einde van het jaar” de G8-landen bijeenroepen om regels op te stellen voor „het kapitalisme van de 21ste eeuw”.

Want ook dat is een lijn die Sarkozy gisteren uitspon. Hij kondigde „het einde van een zekere mondialisering” aan: het tijdperk van het „financiële kapitalisme” is volgens hem voorbij. Verder kwam hij de Franse volksstem niet tegemoet: hij waarschuwde zijn landgenoten dat „anti-kapitalisme geen oplossing biedt voor de huidige crisis”. Volgens Sarkozy hebben de verleidingen van financiële speculatie juist gezorgd voor een verwijdering van de „fundamentele waarden” van het kapitalisme: werk en ondernemerschap leken niet meer essentieel. In een handomdraai was hij zo terug bij zijn eigen beleid: langer werken, een nieuw uitkeringssysteem dat de overgang van werkloosheid naar werk vereenvoudigt, geen lastenverhogingen voor bedrijven, en doorgaan met het hervormen van het overheidsapparaat. En o ja, de economie moet groen worden, want „we gaan over van een wereld van overvloed naar een wereld van schaarste”, omdat de grondstoffen voor energie steeds zeldzamer en duurder zullen worden.

Zijn critici wisten het tegen die tijd al: Sarkozy kwam gisteren niet met koerswijzigingen, zelfkritiek of zelfs maar met nieuwe voorstellen voor de Franse economie. Hij kondigde wel nieuwe actie aan tegen buitensporige beloningen voor topbestuurders. Maar in januari gaat daarover al een nieuwe wet gelden, waarin beloningen gerelateerd moeten zijn aan economische prestaties.

Bij zijn opponenten oogstte Sarkozy gisteren niet al te felle weerstand. Voor meer regulering in de economie is iedereen wel, dus de kritiek gaat vooral over de manier waarop. Volgens aspirant-oppositieleider Delanoë, in de race voor het leiderschap van de Parti Socialiste, blijft Sarkozy vooral in gebreke door de daad niet bij het woord te voegen. Vakbondsleider Bernard Thibault, van de CGT, ziet het verschil niet tussen het ene en het andere kapitalisme: „het is één systeem”. PS-leider Hollande spreekt van een „late bekering” van de ‘liberaal’ Sarkozy.

Weinig reacties kwamen er op Sarkozy’s belofte dat de staat de „veiligheid en continuïteit” van het Franse banksysteem garandeert: geen klant hoeft volgens Sarkozy ook maar één euro verliezen door de fouten van bestuurders of roekeloosheid van aandeelhouders”. Het leverde hem wel veel applaus op – van zijn partijgenoten in Toulon.

