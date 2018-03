Amerika werkt aan de verkeerde oplossing

De verwarde noodsprongen in de VS, met als klap op de vuurpijl Paulson’s voorstel voor een superfonds om alle toxic waste op te ruimen, duidt op paniek. De strategie wordt per keer aangepast, elke principeverklaring wordt binnen enkele dagen door de markt achterhaald. Er hebben duidelijk geen doordachte noodscenario’s klaargelegen. Uiteraard was nietsdoen geen optie: de twee geredde hypotheekgiganten Fannie Mae en Freddie Mac verzorgen de helft van de totale Amerikaanse hypotheekmarkt.

Maar de ervaring van de crises van afgelopen decennia leert dat de kosten van reddingsoperaties meestal niet liggen aan de omvang van de initiële crisis – in de VS de subprime hypotheekproblemen – maar aan inept ingrijpen van de overheid.

Paulson gaat voorbij aan drie essentiële lessen. Allereerst: het originele probleem moet aangepakt worden. Anders blijft dat onrust veroorzaken. Dat betekent aanpassen van de hypotheeklasten van subprime klanten aan hun financiële draagkracht, een debt work out. Dat is moeilijk door de afstand die er door securitisatie (het verpakken en doorverkopen van bundels hypotheken) geschapen is tussen huiseigenaren en de uiteindelijke claimeigenaren. Die afstand wordt door doorverkoop aan een Washingtonse bureaucratie met 700 miljard alleen maar groter. Die gaat geen lening van 100.000 dollar heronderhandelen ergens in Ohio. In Japan, waar in 1992 iets dergelijks gedaan is, heeft het proces meer dan tien jaar doorgesudderd. Maar Paulson doet hier niets aan, de bail out is uitsluitend op banken gericht.

Les twee is dat publiek geld niet te goedkoop weggegeven moet worden. Een gratis bail out is een verkeerd signaal naar bankiers: excessief risico opzoeken kan, want down side risks worden op de overheid afgewenteld. Publiek geld is onvermijdelijk als de risico’s van een deconfiture te groot worden, maar moet onplezierig zijn. In de herstructurering van de Poolse financiële sector waaraan ik destijds meewerkte, werden daarom draconische eisen gesteld: ontslag van de manager, een jaar lang geen loonsverhogingen en burdensharing van private crediteuren waren de voorwaarden waaraan een bedrijf moest voldoen alvorens publieke steun te krijgen.

Paulson heeft deze les duidelijk niet door, getuige zijn opmerking in het congres toen er een salary cap voor managers voorgesteld werd: „Dan wordt het te onaantrekkelijk voor de banken om deel te nemen.” Maar dat is juist het punt: het moet onaantrekkelijk gemaakt worden, zodat er alleen publiek geld uitgegeven wordt als alle andere mogelijkheden uit zicht zijn.

De derde les hangt samen met de diagnose van het kernprobleem. Is er alleen maar een liquiditeitsprobleem, omdat de banken met onverkoopbare activa opgescheept zitten, dan is een overname van die activa voor cash de geëigende route. Maar als dat alles is, waarom is dat fonds dan eigenlijk nodig? De Fed accepteert al hypotheekproducten als onderpand voor leningen. Er is dus waarschijnlijk meer aan de hand: de banken zijn door hun verliezen in de hypotheekloterij ondergekapitaliseerd geraakt – er is gewoon te veel eigen vermogen verdampt. Overnemen van activa tegen marktwaarde helpt dan niet, als die activa op marktwaarde gewaardeerd staan. En is dat niet het geval dan wordt het nog erger, omdat een verkoop tegen marktwaarde die onderkapitalisering juist aan het licht brengt.

Uiteraard kan die onderkapitalisering ook opgelost worden door de toxic products maar ver genoeg boven die marktwaarde op te kopen: de belastingbetaler vergoedt dan de speculatieverliezen van de bankiers zonder dat de aandeelhouders een veer laten. Paulson en Bernanke hebben hierop gezinspeeld door te beloven dat er ‘faire’ prijzen betaald zouden worden. Maar dat lijkt politiek niet te verkopen. En terecht: de belastingbetaler draagt al de lasten van de recessie en mag dan ook nog eens opdraaien voor speculatieverliezen. Ook zou zo’n oplossing weer het verkeerde signaal afgeven aan de financiële sector: ga maar door met risico’s zoeken, je down side risk wordt gratis afgedekt.

Dus lijkt rechtstreekse herkapitalisering onvermijdelijk. In Polen was dat makkelijk: de banken waren al staatseigendom, dus het deed er niet toe hoeveel geld je erin stopte, dat kreeg je later bij privatisering terug. Maar bij private partijen ligt dat moeilijker: als bestaande crediteuren en aandeelhouders geen veer laten, worden er gigantische subsidies uitgedeeld. Moeten ze dat wel, dan worden ze in feite genationaliseerd.

Wil je dat niet, dan blijven er maar twee wegen over. Tien jaar doorsudderen met kreupele instituties aan een publiek infuus, zoals in Japan na 1992. Of politiek onverteerbare en economisch schadelijke grote subsidies aan private partijen als beloning voor roekeloos gedrag. En met het risico dat er uiteindelijk toch een herkapitalisering nodig is, maar achteraf, zodat niet alleen voor oude maar ook voor nieuwe verliezen gecompenseerd moet worden. Nog duurder dus. Het initiatief van Paulson lijkt in alles op wat de IMF-studie inept ingrijpen noemde: blanket guarantees, geen incentives tegen makkelijk opnemen van publiek geld, herkapitalisering achteraf. Het Congres sputtert momenteel nog tegen, maar de Nederlandse ex-bankier Dolf van den Brink stelde onlangs doodleuk voor dezelfde panieksprong in Europa te maken.

Het is tijd voor een heldere discussie over de doelstelling van de operatie. Die discussie moet gaan over hoe een interventie ingericht moet worden om de kosten voor de belastingbetaler te beperken en redelijke burdensharing te bereiken met de betrokken private partijen. En dat alles zonder het financiële systeem opnieuw op te zadelen met perverse incentives. Zo’n oplossing ziet er anders uit dan wat nu op tafel ligt. De crisisatmosfeer is geen reden om een veel te dure en waarschijnlijk toch ineffectieve oplossing er door heen te jagen.

Sweder van Wijnbergen is hoogleraar economie aan de UvA.