Alsjeblieft, Klaas Jan

De wedstrijd was al bijna afgelopen en Luis Suarez zette nog één keer aan voor een dribbel. Ontelbare malen had Suarez verdedigers van FC Utrecht gepasseerd of geprobeerd dat te doen. Drie minuten voor tijd wilde hij er weer langs. Aan het slot van een snelle tegenaanval was hij het vijandelijke strafschopgebied binnen gekomen en de artiest op de rechterflank van Ajax leek opnieuw voor gevaar te zorgen. Links van hem liep Klaas Jan Huntelaar, in alles zijn tegenpool. Huntelaar is geen artiest, eigenlijk kan hij niet zo veel. Zelf doelkansen scheppen is er niet bij, anderen moeten dat voor hem doen.

Suarez de soepele en onvoorspelbare goochelaar, Huntelaar de koele, beetje stijve goalgetter, zo is de rolverdeling. De kunstenaar uit Uruguay moet de Superboer uit Hummelo bedienen met voorzetten. Deugt een voorzet niet, dan zet Huntelaar het op een kankeren. Dan lijkt het of het door een overbite getekende gelaat van Huntelaar verdwijnt in een schaduw van ergernis en verwijten. Omgekeerd kankert Suarez nooit op hem. De vaak zelfzuchtige Uruguyaan met zijn donkere krullen lijkt daar haast te onnozel voor. Of misschien is hij bang voor zijn zelfbewuste aanvoerder Huntelaar, dat kan ook nog. Toch had Suarez gisteravond alle reden voor kritiek. Huntelaar verprutste de ene kans na de andere. Zelfs een penalty, verkregen doordat Suarez naar de grond was getrokken, was niet aan Huntelaar besteed geweest. Vlak na die strafschop had Suarez het dan maar zelf gedaan: een spurt langs een verdediger van FC Utrecht was onnavolgbaar overgegaan in een knal vanuit een kleine hoek naar het plafond van het doel. Een doelpunt van internationale klasse. Ook Huntelaar had gejuicht: eindelijk, na een spervuur van aanvallen, stond zijn elftal voor.

De voorsprong was niet genoeg. Het moreel eiste dat Huntelaar zou scoren en nu, vlak voor tijd, moest het gebeuren. Tijdens zijn zoveelste passeeractie kreeg Suarez een schopje van achteren. Zou de beruchte buitelaar, de aansteller, de provocateur met veel gebaar neerstorten, zoals zo vaak? Hij struikelde, maar in plaats van te vallen in de hoop een penalty te krijgen (die Huntelaar mogelijk opnieuw zou missen), of zelf te scoren, trapte hij voorover hellend de bal naar links, langs de uitgelopen keeper; naar Huntelaar die de bal simpel in het lege doel schoof. 2-0, Ajax naar de volgende ronde. Huntelaar keek naar de grond. Alsof hij zich even geen raad wist met de situatie. Hij besefte dat de man die hij gewoonlijk tien keer per wedstrijd uitscheldt hem had geholpen. Alsjeblieft Klaas Jan, maak maar een goaltje; goed voor je zelfvertrouwen. Toen keek Huntelaar op en zag Suarez in de ogen. Heel even was hij niet dominant meer, hij moest wel lachen, en al zijn boventanden vielen bloot.