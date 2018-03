Als het maar dreunt

‘Op de dansvloer bewegen zich – haast automatisch – tientallen schimmige figuren op de tonen van een constante beat die af en toe opgesmukt wordt door een synthesizermelodie. Met weemoed denken we terug aan onze eigen tijd toen Stones, Beatles, Creedence Clearwater Revival en Ike & Tina Turner door de klankkasten knalden, maar die tijd lijkt voorgoed voorbij.” Het is oktober 1988. En Dirk Hermand, journalist van jongerenblad TOP, heeft zojuist een stuk geschreven over zijn eerste bezoek aan een housefeest.

De maanden daarvoor had het uitgaanspubliek van Amsterdam al kennis kunnen maken met house. De compromisloze nieuwe muziek was samen met de lovedrug xtc overgewaaid uit Ibiza en Londen. Dat leidde tot wilde taferelen op feesten in het Amsterdamse havengebied en in de legendarische club RoXY. Met een glimlach op hun gezicht dansten kleurrijk uitgedoste feestgangers uitbundig op beukende beats.

Hermand verwoordde in 1988 de verwondering en het onbegrip van veel muziekliefhebbers over house: is dit muziek? Tot dan toe waren authenticiteit en originaliteit belangrijk in de popmuziek. Artiesten moesten kunnen zingen of een instrument kunnen bespelen en hun eigen liedjes schrijven. In die liedjes vertelden ze een verhaal. Meestal ging dat over een jongen, een meisje en de liefde. Maar het liedje ging ergens over, het had betekenis. Onder invloed van house veranderde het idee van wat goede muziek is radicaal.

Housenummers gaan helemaal nergens over. Het doel is niet het vertellen een verhaal, maar mensen aan het dansen krijgen. De muziek doet een beroep op het lichaam en de zintuigen en biedt geen stof tot nadenken. Daarbij is house niet authentiek op een traditionele manier. De muziek wordt met apparaten als drumcomputers, synthesizers en sequencers gemaakt. En dan bestonden houseplaten in de begintijd ook nog vaak uit samples. Jatwerk dus, in de ogen van velen. Omdat de voortgang van de ritmes van meer belang werd dan afzonderlijke liedjes werden de dj’s de echte sterren bij house.

Technologie en studiotrucs

behoorden al tot het instrumentarium van popartiesten. Denk bijvoorbeeld aan The Beatles die tijdens de opnames van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band gebruik maakten van een productietechniek die bekend staat als ‘tweaking’: het versnellen van stemmen. Maar in die tijd kon je nog een onderscheid maken tussen muziek en de productie, tussen het liedje en de studiotrucs waarmee het is opgenomen. Bij house is de muziek vooral productie. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de compositie – er zijn genoeg houseliedjes – maar de nadruk ligt op de textuur van het geluid en de effecten die daarop losgelaten worden.

Doordat house zo radicaal anders was, zorgde het voor heftige discussies onder muziekliefhebbers. De housefanaten en de househaters stonden lijnrecht tegenover elkaar en de scheidslijn liep opmerkelijk genoeg dwars door generaties heen. Zo schreef het jongerenblad Pauze Magazine: „Ze maken het wel bont, hoor! Neem nou acid house, daar is geen touw aan vast te knopen. Alles kan en alles mag, er zijn geen regels. Als het maar dreunt.” In Het Parool ging radiopresentator Fons Dellen van de VPRO nog verder. In een column met de kop ‘Terreur van het niets’ schreef hij: „Opdringerige, doorzeurende, afstompende nihilistische non-muziek.”

De liefhebbers zagen in house een ware muzikale revolutie. Met behulp van elektronica brak house uit het keurslijf van de traditionele popmuziek. Door de computer zaten muzikanten niet vast aan het beperkte geluidspalet van een klein aantal instrumenten, maar waren de mogelijkheden oneindig. Ook compositorisch was house vernieuwend. Het doorbrak de traditionele songstructuur van couplet-refrein-couplet. Housebekeerling Gert van Veen schreef destijds in de Volkskrant: „De elektronische revolutie heeft een nieuw universum van klankwerelden mogelijk gemaakt, die in de jaren zestig, letterlijk, nog toekomstmuziek waren.”

In zijn pas verschenen boek RoXY en de houserevolutie schrijft 3voor12-journalist Job de Wit over de revolutie die house teweegbracht in discotheken. „Wat eind jaren tachtig radicaal was – instrumentale muziek zonder herkenbare songstructuur, gemaakt zonder traditionele instrumenten maar met samplers, synthesizers en sequencers, door zwijgende dj’s aan elkaar gemixt om te blijven dansen – is zo ingeburgerd dat het voor mensen onder de vijfendertig jaar bijna niet is voor te stellen dat het er ook weer niet zo lang geleden nog helemaal niet was.”

Het is opmerkelijk dat house

vooral aansloeg bij een blank publiek in Europa, aangezien house een uitgesproken Afrikaanse muziekstijl is. De nadruk ligt, net als bij veel Afrikaanse muziek, op opzwepende ritmes zonder songstructuur. En net als in Afrika, waar in veel talen geen aparte woorden bestaan voor muziek en dans, zijn dans en muziek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Housefeesten doen denken aan de rituele dansmarathons van Afrikaanse stammen, waarbij de deelnemers zich zo laten opzwepen dat ze in extase raken en uren achter elkaar dansen met schokkende bewegingen, net zo lang tot ze bewusteloos neervallen.

Mede dankzij xtc lieten ook nuchtere Europeanen zich vanaf de late jaren tachtig hypnotiseren door de elektronische ritmes van house, en konden zij de hele nacht door dansen. Bovendien creëerde xtc een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid die niet eerder op Europese dansvloeren te zien was. Dansen werd een sociaal ritueel – net als in Afrika.

Dat house in korte tijd zo populair werd, had ook te maken met politieke factoren. De extravagante en uitbundige sfeer sloot perfect aan bij het ontluikende optimisme over de val van de Berlijnse Muur en het daaropvolgende einde van de Koude Oorlog. Voor veel mensen voelden de kleurrijke feesten aan als een bevrijding na de deprimerende jaren tachtig, toen zwart de modekleur was en no future het credo van velen. „Binnen de kortste keren stond ik samen met mijn vriendinnen non-stop op de dansvloer”, schrijft Hiske Dibbets in Vrij Nederland over de begintijd van house. „We voelden de sensatie van iets nieuws. Hier hadden we naar gesnakt.”

De vrijblijvendheid van de housecultuur paste beter bij de levensstijl van veel jongeren die eind jaren tachtig opgroeiden. Zij wilden zich niet van de samenleving afzonderen – zoals de krakers deden – om zich bij een subcultuur aan te sluiten. Ze wilden een maatschappelijk geaccepteerd leven leiden en af en toe losgaan. Meer dan andere subculturen, zoals flowerpower en punk, is house een escapistische uitgaanscultuur, die draait om het weekeinde. Het is een ritueel van ontsnapping uit de dagelijkse sleur en beslommeringen, vaak geholpen door een xtc-pil, dat de deelnemers een bijna religieus gevoel kan geven en binnen de scenes voor verbondenheid zorgt.

Dit gevoel werd ooit mooi verwoord in het ‘World Wide Party People Manifesto’ dat door een anonieme auteur op de website technorumba.com werd geplaatst: „We werden voor het eerst aangetrokken door het geluid. Vanuit de verte leek de donderende, gedempte en galmende beat als het hart van een moeder, die haar kind troost in haar baarmoeder van beton, staal en elektrische bedrading. We werden terug in deze baarmoeder gezogen en daar, in de hitte, de vochtigheid en het donker, konden we aanvaarden dat we allemaal gelijk zijn.”

House heeft een groot aantal

substijlen voortgebracht (zie kader) met elk zijn eigen scene. De muziek evalueert door een wisselwerking tussen gelijkgestemde dj’s, labels en producers, die constant op elkaar reageren. Producers voeden dj’s – altijd op zoek naar een volgende hit – voortdurend met nieuwe muziek. Het gevolg is dat housenummers een veel kortere houdbaarheidsdatum hebben dan bij andere popmuziek. Nog steeds komen er elke week honderden nieuwe platen uit.

Maar doordat die scenes zo op zichzelf geconcentreerd zijn, is er ook veel conservatisme. Rondom een aantal dj’s, producers, labels, clubs en feestorganisaties is een kleine economie ontstaan. Denk aan feestorganisatie ID&T, die concepten als Trance Energy en Sensation eindeloos uitmelkt. Onbewust ontstaan er regels – dat feest of dat nummer was zo’n succes, dat doen we nog een keer – om de scene in stand te houden. Het gevolg is dat veel dj’s en producers elkaar gaan kopiëren. En uiteindelijk stokt de muzikale ontwikkeling.

De Britse muziekjournalist Simon Reynolds wijst er in zijn standaardwerk Generation Ecstasy op dat veel elektronische dansmuziek die uit house is ontstaan ontzettend homogeen klinkt. De elektronische revolutie heeft er niet voor gezorgd dat de oneindige mogelijkheden ook daadwerkelijk zijn benut. Om dit te illustreren haalt hij Brian Eno aan, die in het internettijdschrift Wired klaagt dat de digitale muziek tegen dezelfde beperkingen is aangelopen als de klassieke muziek. „Klassieke muziek is muziek zonder Afrika”, zegt Eno. Hij verwijst daarmee niet alleen naar het verschil tussen melodie en ritme, maar ook naar het feit dat bij klassieke muziek de instrumenten hiërarchisch geordend zijn, terwijl Afrikaanse percussiemuziek een veel lossere structuur heeft, waarbij instrumenten soms samenkomen en daarna weer hun eigen weg gaan. Die vrijheid vindt Eno bij house echter niet terug. „Het probleem met computers is dat er niet genoeg Afrika in zit.” En houseproducers zijn „een slaaf van hun machine”, aldus Eno. Met andere woorden: de mogelijkheden van de apparaten zijn beperkt en die beperkingen hoor je terug in de muziek.

Bij computermuziek zitten alle instrumenten vast aan MIDI (musical instruments digital interface), een soort digitale partituur, die ervoor zorgt dat alle geluiden een vaste plek hebben en synchroon lopen. MIDI belooft oneindige mogelijkheden, maar zit vast aan een standaard van zestien (kanalen) keer acht (geluiden). Bovendien gebruiken veel producers dezelfde software, zoals Ableton Live of Logic, dat wordt geleverd met een standaardpakket aan samples, beats en synthesizerloopjes. Dit zorgt voor een beperkt repertoire aan geluiden.

Elk genre dat uit house is ontstaan

heeft na verloop van tijd zijn eigen clichés ontwikkeld, die moeilijk verdwijnen. Veel house bestaat nog steeds uit gefilterde discosamples. Of neem trance, dat wordt gedomineerd door pompeuze synthesizermelodieën en gepolijste vrouwenstemmen die clichématige teksten zingen over liefde en verlies. Bij minimal gebruiken veel producers dezelfde sissende en klikkende geluidjes die een aantal jaren terug erg fris klonken, maar nu te vaak gekopieerd zijn.

Eno levert zijn kritiek uit een avant-gardistisch perspectief. Zijn ideaal is een vorm van elektronische muziek die zijn eigen grenzen telkens weer blijft verleggen en zo het idee van goede muziek constant herdefinieert. House heeft zijn rol in de ontwikkeling van de popmuziek gespeeld, maar is daarbij, net als alle andere muziekstijlen, op zijn eigen grenzen gestuit.

Dat wil niet zeggen dat er binnen die grenzen niets interessants meer gebeurt. Binnen de substijlen die uit house zijn ontsproten, wordt nog veel goede muziek gemaakt. De grootste ontwikkelingen behoren inmiddels wel tot het verleden, maar de vernieuwing zit hem nu vooral in het gebruik van nieuwe technologie en het anders rangschikken van bestaande elementen. Dat levert nog altijd verbluffende platen op.

Job de Wit, ‘RoXY en de houserevolutie’. Uitgeverij LJ Veen, 22,90 euro. Voor handige info over diverse housegenres zie: http://techno.org/electronic-music-guide/

I-F: Space Invaders Are Smoking Grass (1997) Moderne electroklassieker van de Haagse producer I-F, die de electrorevival begin deze eeuw mede in gang heeft gezet. Draait om een donker en smerig baslijntje dat mooi contrasteert met de metalige, melancholische vocoderzang. Het nummer is tegelijk koud en sensueel, afstandelijk en opwindend.

Farley ‘Jackmaster’ Funk: Love Can’t Turn Around (1986) Een van de eerste househits. Klassieke Chicago-house met pianoloopjes en soulzang. Gebaseerd op ‘I Can’t Turn Around’ van Isaac Hayes, maar met synthesizers en een drumcomputer en ingezongen door Darryl Pandy. Klinkt nu nog steeds catchy, maar wel gedateerd.

Ricardo Villalobos: Dexter (2003) Moderne klassieker van de Duits-Chileense minimalproducer Ricardo Villalobos. De basis van dit nummer is een hypnotisch huppelend basloopje, dat wordt gekruid met knisperende details, zoals flarden van een vocoderstem. Als de melancholieke pianomelodie begint, drijft de luisteraar in een tijdloos geluidsuniversum. Zo klinkt verstilling.

Gouryella: Gouryella (1999) Deze samenwerking van Tiësto en Ferry Corsten is de blauwdruk van de Nederlandse trance. Een snelle, stevige vierkwartsmaat met synthesizermelodieën van stadionformaat. Soms valt de beat weg en maakt plaats voor dromerige strijkers die doen denken aan Enya, maar als de explosie nadert zwellende de drumroffels aan en... los.

Jeff Mills: The Bells (1996) Misschien wel de meest gedraaide technoplaat ooit van de zwarte dj en producer uit Detroit. De plaat begint met een stuwende vierkwartsmaat, die door een steeds herhaalde, ingetogen synthesizertoon een onweerstaanbare groove krijgt. Grote kracht is een aanstekelijk pianoloopje dat zo vervormd is dat het op een bel gaat lijken.

Goldie: Timeless (1995) Conceptueel meesterwerk van de Britse drum’n-bass producer gaat over tijd en de donkere kant van leven in de grote stad. Begint met ijzige synthesizers en een onaardse vrouwenstem, die langzaam gevangen worden in een complex web van ingenieuze breakbeats dat zich steeds verder aan de luisteraar openbaart. Duurt 21 minuten en dat is geen minuut te veel.