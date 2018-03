Alleen de vis die 48 uur eerder nog rondzwom

Op loopafstand van het Amsterdamse Centraal Station, ingeklemd tussen de schepen, ligt visrestaurant Nevy. Bij een ondergaande zon, uitkijkend over het water van het IJ en met een cheesy achtergrondmuziekje, waan je je in een foute club aan de Côte d’Azur of, nog beter, in een jachtclub in Hongkong.

Inderdaad, je moet ervan houden. Nevy is ordichique. Denk Scarface meets Jan des Bouvrie. Marmer op de tafels, marmer op de muren en waar geen marmer is, is zwart lak (hoogglans!). De vele lampen aan het plafond zijn wit, net als de skailederen banken en glimmende stoelen. En om dit meubilair te completeren: een hoop BN’ers; Floortje Dessing, Erwin Olaf en menig bekend presenteergezicht van RTL4.

Dat laatste is niet verwonderlijk. Nevy is een marketingconcept, er zit zelfs een heel pr-bureau achter. Het zou me niet verbazen als zij de bekende Nederlanders persoonlijk uitnodigen. Eigenaar Bert van der Leden creëerde dit nieuwe concept net zoals hij zijn twee andere ondernemingen delicatessenrestaurant Envy en wijnbar Vyne in Amsterdam neerzette. „Met wederom een inspirerende setting van de hand van architectenbureau Concrete.” Aldus het pr-bureau.

Terwijl het gros aanwezigen snoept van sashimi, gaan wij voor de oesters. Die kan je bij Nevy alleen – da’s balen – per drie bestellen. En er zijn precies drie verschillende soorten: Fines de Claire no 3., Escalle d’argent no 3. en een Royal Cabanon. De oesters met parfumnamen worden in wijntermen omschreven door onze charmante tafeldame. „De eerste is wat melkachtig, de tweede pittig en de derde heeft een zoete fruitachtige smaak.” En inderdaad. De oesters smaken verschillend. En ze zijn ook nog gruisloos opengemaakt en niet gemarineerd. Heerlijk.

Er volgt een korte uitleg van hoe het menu in elkaar steekt. Je kiest een vissoort: tonijn, griet, markreel, schol of tong. Alle soorten zijn als voor- en hoofdgerecht te bestellen, je kiest zelf de bereidingswijze. Bij een voorgerecht zijn de opties drooggebakken, grill, pot au feu, ceviche, en tempura. En bij de hoofdgerechten BBQ, tajine, plancha, meuniére of pot au feu. De kaart vermeldt trots dat alle vis 48 uur (of minder) ervoor nog leefde. Ook houdt de culinair coach van Nevy aan de hand van de viswijzer in de gaten welke vis je kunt eten zonder schuldig te zijn aan het leegvissen van de zee – want aan overbevissing wil Nevy niet meewerken. We gaan er dan ook maar van uit dat de tonijn, toch een bedreigde vissoort, groen is...

Floortje Dessing smikkelt er in ieder geval van, dan zal het wel goed zijn sus ik mijn geweten. Tonijn van de grill is wel erg lekker. Waar ik ook een vraagteken bij plaats is de prijs. De gerechten zijn niet extreem hoog geprijsd (gemiddeld 15 euro voor een voorgerecht, 30 voor een hoofdgerecht), maar het zijn de extraatjes die het ’m doen. De snel bestelde en nog sneller weggeslurpte drie oesters bijvoorbeeld, kosten meer dan 10 euro bij elkaar. Een tableau Nevy (bord vol rawfood) zestig. En een huiswijn voor vijftien euro per fles is er niet. De goedkopere, doch waanzinnige Chardonnay is 6,50 euro per glas.

De in de tajine (Marokkaanse stoofschotel) bereide griet is een belediging voor menig Marokkaan. Deze vis smaakt alsof hij nog nooit een tajine heeft gezien, noch de ingrediënten die meestal in deze schotel verdwijnen. Daarom is de mayonaise merguez onontbeerlijk. Het maakt de wat flauwe ‘tajine’ van griet met couscous een stuk completer, maar daarvoor betaal je ook weer drie euro extra.

Uiteindelijk kost een simpel menu voor twee al snel 130 euro, en dan heb je het dessert (wentelteefjes met vers fruit) gedeeld (erg lekker en zonde om te delen) en nog geen tip gegeven. Terwijl je die juist niet achterwege kunt laten. De bediening maakt van Nevy een warm nest, terwijl het strakke interieur daar nou niet direct aan doet denken.

Restaurant Nevy, Westerdoksdijk 40, Amsterdam. Reserveer, bekijk het interieur of het menu en lees alles over het concept op www.nevy.nl