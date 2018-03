Al op een onbezorgde dag

Herman Brusselmans: Een dag in Gent. Prometheus 196 blz. € 17,95

Van veel romanschrijvers vermoed je dat er autobiografische elementen in hun werk zitten. Van Herman Brusselmans vermoed je dat hij zich de trekjes van een romanpersonage aanmeet. In interviews maakt hij met enige gretigheid een karikatuur van zichzelf – een flat character van hoge amusementswaarde, dat voortdurend een loopje neemt met de toeschouwer, prettig afdwaalt in gortdroog gebrachte absurditeiten en melige uitweidingen. Wat waar en onwaar is doet er niet toe, als er maar gelachen wordt.

Precies hetzelfde gebeurt in de roman Een dag in Gent, die een dag uit het leven van hoofdpersoon Herman Brusselmans beschrijft. Dezelfde terloopse uitweidingen over poep, voetbal, roken en meisjesborsten – waar overigens uitsluitend naar gekeken wordt. Dezelfde semi-provocerende opmerkingen ook over moslims, negers, vrouwen en Chinezen. En bovenal dezelfde flirt met de ontsporing van het autobiografische in totale meligheid.

Dit alles lijkt niet heel veel meer tot doel te hebben dan het vermaak van de lezer – en dat lukt in de eerste hoofdstukken prima. Brusselmans maakt af en toe briljante grappen, speelt met zinswendingen en dialogen die hem dan weer als bruut, dan weer als gevoelige jongen neerzetten. De toon is over het geheel genomen opvallend luchtig. Het is dan ook een onbezorgde dag voor Brusselmans: de hond wegbrengen, een beetje winkelen, lunchen met de psychiatrische patiënt Sonja, adorerend mijmeren over zijn grote liefde Tania de Metsenaere en heel veel babbelen. Dat laatste gaat na een bladzijde of honderd toch wat vervelen.

Enige verluchting bieden – gek genoeg – de sporadische passages waarin Brusselmans zich van een zwaarmoediger kant laat zien. Bijvoorbeeld als hij uitweidt over de pillen die hij ophaalt bij de apotheek tegen zijn ‘tristesse’. Die zorgen ervoor dat ‘ik niet meer zo vaak als vóór ik de pillen slikte bij dag of bij nacht beelden zie van m’n moeder die huilde, m’n vader die brieste, een kalf dat doodgeboren uit een koe werd gesleurd, open aalputten, boeren met verzweerde neuzen, blinde stieren in het prikkeldraad, m’n stotterende broer, verongelukte auto’s op de Lange Baan met het lijk van de chauffeur zichtbaar door de gebroken ruit, mesthopen, de begrafenis van oom Luc […]’

Dan is Brusselmans ineens een sentimenteel jongetje dat terugverlangt naar zijn overleden moeder en niet kan wachten tot zijn vrouw terugkomt van haar werk. Het contrast met zijn bijtende ironie en voorliefde voor platte seks komt soms mooi uit de verf, en heel af en toe lukt het hem om zijn kinderlijke onschuld en hang naar somberheid daar volstrekt mee te laten harmoniëren: ‘In m’n jeugd dacht ik er wel eens aan om me op te hangen. Maar als ik dan weer aan een lekkere kut dacht, verdween de zelfmoordneiging alras.’

Een dag in Gent speelt expliciet met de grenzen tussen autobiografie en fictie. Zo meldt de verteller ineens dat het echtpaar waar Brusselmans zijn hond Eddie aan toevertrouwt overleden is. ‘Of nee, die laat ik nog even in leven. Ik ging immers bij hen op bezoek’. De befaamde uitspraak van W.F. Hermans over hermetische romans, waarin ‘geen mus van het dak kan vallen’ zonder dat het een doel dient, haalt hij aan bij wijze van zelfspot op literair metaniveau: in Brusselmans werk lijkt eerder het omgekeerde het geval.

Het moordende tempo waarmee Herman Brusselmans romans blijft afleveren komt de kwaliteit ervan niet ten goede. Dat de schrijver zich daar zelf terdege van bewust is en naar hartelust spot met deze kritiek (en met zichzelf) verandert daar niets aan. Dat Brusselmans in Een dag in Gent laat doorschemeren dat hij echt wel meer in zijn mars heeft dan volstrekte terloopsheid maakt dat eigenlijk alleen maar des te frustrerender.