Abattoir als commentaar op softpornofilms

Les héroïnes du mal

Regie: Walerian Borowczyk

De Pools-Franse filmer Walerian Borowczyk had een eigenaardige loopbaan. Hij begon als regisseur van experimentele animatiefilms en maakte later kitscherige softseks, waaronder Emmanuelle 5.

Les héroïnes du mal uit 1979, een drieluik van erotische vertellingen, hoort in de tweede categorie thuis. Tegelijk is het een film waarvan de details vaak net iets te bizar, te grotesk zijn. In het openingsdeel, dat een humoristische draai geeft aan de liefde van kunstenaar Rafael voor het model van zijn schilderij La fornarina, verschijnt bijvoorbeeld ook Michelangelo die zijn werk aan de Sixtijnse kapel onderbreekt om met modder naar zijn concurrent te gooien. Absurdistisch is de misdadiger in het derde deel, die zich midden op straat in een kartonnen doos verbergt en zo de vrouw die hij wil ontvoeren besluipt. Maar het vreemdst is de tweede episode, over een meisje dat verliefd is op haar konijn. Plotseling wordt de handeling verplaatst naar een abattoir, en dat lijkt een sardonisch commentaar van de avant-gardist Borowczyk op zijn werk als erotisch filmer.