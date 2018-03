Aanvaring met de geschiedenis

Alexander Waugh: The House of Wittgenstein. A Family at War. Bloomsbury, 366 blz. € 31,50. De vertaling van Frits van der Waa (De Wittgensteins; geschiedenis van een excentrieke familie) is verschenen bij De Bezige Bij, 415 blz. € 27,50.

Het boek dat Brit Alexander Waugh schreef over de Oostenrijkse familie Wittgenstein, begint veelbelovend: van het debuut van de pianist Paul Wittgenstein in de Weense Musikverein in 1913 hinkstap- springt de biograaf met achteloze bravoure door de turbulente geschiedenis van de familie, waarvan hij aanvankelijk, geheel in de geest van zijn beroemde grootvader Evelyn, vooral de komische excentriciteit benadrukt. De Wittgensteins aan het begin van de 20ste eeuw waren steenrijke grootindustriëlen, die zich tevens in het hart van het Weense culturele leven bevonden. In het paleis van Karl Wittgenstein, die behalve in de ijzer- en staalindustrie ook groot was in de wapenhandel en het bankwezen, troffen beroemde musici en componisten elkaar; de familie organiseerde concerten, verzamelde kunst en muziekautografen. Maar achter de solide façade van het Weense paleis ging een hoop geestelijke ellende schuil; het gezin van Karl was ten prooi aan neuroses en de drang tot zelfvernietiging. Twee van Karls zonen pleegden uiteindelijk zelfmoord. Een ander verdween al in 1902 onder mysterieuze omstandigheden, die eveneens zelfmoord doen vermoeden.

Waugh heeft zijn familiekroniek de ondertitel ‘A Family at War’ meegegeven, wat je op twee manieren moet opvatten: behalve dat de leden van het omvangrijke gezin van Karl en zijn vrouw Leopoldine tijdens hun getourmenteerde levens vaak hard met elkaar in botsing kwamen – tegen het einde deden ze vooral hun best om elkaar te ontlopen – was het vooral ook de wereldgeschiedenis die nietsontziend in hun bestaan ingreep. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deden drie zonen – Kurt, Paul en Ludwig – dienst in het leger; de pianist Paul verloor bij een beschieting zijn rechterarm en werd door de Russen gevangengenomen. Terwijl hij door heel Rusland van kamp naar kamp werd gesleept, leerde hij zichzelf piano spelen met één hand op getekende toetsen. Na de oorlog groeide hij uit tot een internationaal fenomeen. Voor hoge bedragen gaf hij de beroemdste componisten van zijn tijd – Ravel, Strauss, Prokofjev, Britten – opdrachten om pianomuziek voor alleen de linkerhand te componeren. Dat eindigde meestal met ruzie; de even gedreven als dominante Paul vond steeds opnieuw dat het orkest dreigde de piano te overstemmen en eiste op hoge toon aanpassingen van de componisten, die stuk voor stuk niet konden wachten tot Pauls exclusieve rechten op hun compositie verliepen.

Paul, een beroemdheid in zijn tijd, is de centrale figuur in Waughs onderhoudende familiekroniek. Voor zijn inmiddels veel beroemdere broer, de filosoof Ludwig, heeft deze biograaf aanmerkelijk minder aandacht. Hij heeft vooral oog voor zijn ongrijpbare, neurotische persoonlijkheid (‘Naar zijn eigen mistroostige maatstaven was het jaar 1912 waarschijnlijk een van de gelukkigste van Ludwigs leven’), zijn filosofie komt domweg niet aan bod. Alles wijst erop dat Waugh die beschouwt als overschat en onzinnig; in dat opzicht steekt The House of Wittgenstein bleekjes af bij de indringende biografie van Ludwig van Ray Monk uit 1990.

Waar het boek van Waugh zich wel bewijst is vooral in de tweede grote aanvaring van de familie Wittgenstein met de geschiedenis: de opkomst van de nazi’s en de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van de val van familie, die volgens de rassenwetten van Neurenberg plotseling honderd procent joods bleek te zijn, is wel eens eerder verteld, maar Waugh beschrijft de onttakeling van de familie, die na de Anschluss van 1938 verwikkeld raakte in wanhopige onderhandelingen met de nazi’s om te overleven, gedetailleerd en onverwacht aangrijpend. De typisch Waughiaanse ironie staat dan plotseling geheel in dienst van de gruwelijke geschiedenis die hij vertelt. De Wittgensteins – naast de broers Paul en Ludwig waren er nog drie zussen (waarvan er één ongeneeslijk bazig was en de twee anderen behoorlijk wereldvreemd) – overleefden de oorlog slechts doordat de nazi’s niet bij hun in Zwitserland ondergebrachte kapitaal konden komen; met dat kapitaal werd eindeloos onderhandeld. Na de oorlog was de familie voorgoed uiteengeslagen; het door bommen gehavende Weense paleis werd uiteindelijk gesloopt, de familieleden die overleefden stonden recht tegenover elkaar.

Het boek van Waugh wil in de eerste plaats een kroniek zijn van een familie die zich noodgedwongen een weg baant door verschrikkingen van de 20ste eeuw. Hij heeft weinig oog voor de betekenis van die familie. De achtergrond, het culturele leven van Wenen tijdens de artistieke omwentelingen van het vroege modernisme, het revolutionaire karakter van Ludwigs filosofie, het komt allemaal nauwelijks aan bod. Waugh is geen historicus. Zijn verhaal gaat over excentrieke, botsende persoonlijkheden. Dat The House of Wittgenstein toch gewicht heeft, is te danken aan zijn trefzekere oog voor het menselijke detail, zijn overduidelijke fascinatie voor de manier waarop zijn onwereldse personages zich verzetten tegen de machten die op hun vernietiging uit zijn.