Aanhouding in vermissingszaak stagiaire Bonaire

Kralendijk, 26 sept. De politie van Bonaire heeft gisteren een aanhouding verricht die te maken heeft met de vermissing van de 24-jarige Nederlandse stagiaire Marlies van der Kouwe. De politie heeft dat gisteravond (Nederlandse tijd) bekendgemaakt. De verdachte is een man uit Kralendijk. Meer informatie wilde de politie niet geven. Volgens de radiozender Boz di Boneiru zou de man net een gevangenisstraf hebben uitgezeten van acht jaar in de Bon Futuro gevangenis wegens seksueel geweld.De verdachte zou werkzaam zijn in het Bonaire Plaza Hotel. De jonge vrouw verdween in de nacht van zaterdag op zondag. Een getuige zou hebben gezien dat ze van haar fiets werd getrokken