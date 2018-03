9/11 uit het oogpunt van de terroristen

The Hamburg Cell

Regie: Antonia Bird

In de hausse aan 9/11-films die de afgelopen weken weer op tv werden uitgezonden een beetje vergeten: The Hamburg Cell (2004) van de Engelse filmmaakster Antonia Bird. Oorspronkelijk gemaakt in opdracht van de Britse kwaliteitszender Channel 4 kreeg hij hier en daar een festivalvertoning en zelfs bioscooproulatie, maar op de een of andere manier viel de film zo kort na Michael Moores Fahrenheit 9/11 toen ook tussen wal en schip. En misschien was het simpelweg wel te vroeg voor een film vanuit het perspectief van Mohammed Atta en Ziad Jarrah, verantwoordelijk voor de kaping van vlucht United Airlines 93 die neerstortte in een veld in Pennsylvania. De film focust vooral op de wording van de groep terroristen, en met name hoe ze tijdens de godsdienstlessen die ze in een Hamburgse moskee volgden verder radicaliseerden. Hoewel de makers claimen alles uitgebreid te hebben onderzocht, zal er met name in de polariserende dialogen toch wel het een en ander gedramatiseerd zijn. Maar in het bijzonder de scènes die laten zien hoe de mannen zich op hun daad voorbereiden zijn angstaanjagend intens en daardoor overtuigend.