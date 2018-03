6 DANSEN bla bla

Studio 80

Bla Bla, zaterdag in Amsterdam. Kaarten kosten 15 euro aan de deur.

Nu de zomer definitief ten einde is, duikt dansend Nederland weer massaal de clubs in voor een nieuw seizoen. Nieuwe initiatieven worden ontplooid en populaire concepten gaan door waar ze waren gebleven. Bla Bla is in korte tijd uitgegroeid tot een Amsterdams feest waar je geweest móet zijn. Voortbordurend op de minimal techno hype is het maandelijkse festijn bijna elke keer uitverkocht.

Drijvende kracht achter Bla Bla, dat nu zo’n anderhalfjaar bestaat, is Daniel Sanchez. „Bla Bla is experimenteel van aard. Er staan geen zeer bekende artiesten, maar het zijn wel mensen die over een jaar of wat op de grote feesten en festivals zullen staan. De stijl zit tussen minimal en techno in. In de tweede zaal wordt house gedraaid.”

Fel gekleurde kleren, schoenen en een dans die wel iets weg heeft van de Chicken Tonight-reclame: vanavond bestaat het publiek overwegend uit vroege twintigers. De energie spat er vanaf. Veel platen worden met groot gejuich ontvangen en de sfeer is extatisch.

Sinds deze zomer is een van de grote uitdagingen voor de clubs het rookverbod. Studio 80 heeft daar een creatieve oplossing voor bedacht: in zaal twee kun je naar muziek blijven luisteren tijdens het roken. Het geluidssysteem is een van de speerpunten van de club. Ook in zaal twee is het inmiddels verbeterd, dus in beide zalen is het geluid nu perfect.

„De kunst van het feestjes geven is om niet alleen maar grote, bekende dj’s te boeken”, zegt Sanchez. „Je moet een beetje experimenteren, en het publiek opvoeden.”

Wie de grote nieuwe namen op minimal-gebied van over een paar jaar nu al wil zien en horen, moet op de laatste zaterdag van de maand dus naar Studio 80. De volgende edities van Bla Bla vinden plaats op 25 oktober, 29 november en 27 december.

Robbert Weij