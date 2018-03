Visueel Wikipedia

www.timerime.com

Op TimeRime.com kun je informatie bekijken, toevoegen, met elkaar delen en vergelijken met een tijdslijn als centraal punt. Vergelijkbaar met Wikipedia, maar dan veel meer visueel, multimediaal en interactief. Je kunt bijvoorbeeld muziek, foto’s en YouTube-filmpjes toevoegen ter verduidelijking. De onderwerpen kunnen betrekking hebben op alles wat een relatie heeft met tijd. Je favoriete artiest, de geschiedenis van radio, Nintendo of zelfs jezelf. Prominent op de homepage staat bijvoorbeeld de geschiedenis van Batman in al zijn facetten: van strip, via tekenfilms tot en met de recente blockbuster The Dark Knight. Ook Jaap Stam en de Tour de France hebben een timerime. Je kunt zelf een tijdslijn beginnen, kwijtraken in die van een ander en zoeken op diverse handige categorieën: het is een encyclopedische speeltuin om in te verdwalen. (RW)

Met bijdragen van Carola Janssen, Annemarie Kas, Marten Mantel en Robbert Weij.