4 festival

Festival B-oost

Amsterdam: podia rond het IJ. vrijdag t/m zondag. Inl: www.b-oost.nl

De vierde editie van het B-OOST festival brengt een mix van muzikale werelden zoals pop, klassiek, hiphop, dub en jazz van grote namen en vers talent. Met als thema ‘Space sounds’ wordt het festival een muzikale reis door de ruimte, achter voorgangers als Sun Ra, Pink Floyd en George Clinton aan. Met o.a. An orchestral tribute to J Dilla door het Metropole Orkest; Ernst Glerum met zijn zoons, die zich hebben verenigd in het hiphop-collectief Truly Pheasant; jazz-cultheld Steve Reid met electro pionier Kieran Hebden (Four Tet).