3 customizen

Ontwerp je eigen tas www.myownbag.eu

Heb je genoeg van de standaard zwarte tas voor je collegeboeken of laptop? Op myownbag.eu – het bedrijf en de site zijn Nederlands – kun je je eigen tas ontwerpen of, zoals de site het noemt, customizen. De site is overzichtelijk en helpt je stap voor stap door het bestelproces. Je hebt de keuze tussen drie soorten tassen: een bowlingtas, rugzak of schoudertas, gemaakt van polyester. Je kunt vervolgens kiezen uit zes kleuren en drie drukke prints met vrolijke marsmannetjes. Bij iedere tas heb je drie verschillende vakken die je een kleur moet geven. Opgeteld levert dat per tas meer dan 3.000 mogelijke combinaties op. Als je bent uitgekeken op je bordeauxrode tas met een voorvak vol blauwe marsmannetjes, kun je opnieuw aan de slag, want de prints en kleuren veranderen ieder seizoen. Welk soort tas je kiest maakt voor de prijs niets uit, elke tas kost 39,90 euro. (AK)