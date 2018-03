Help Cory met zoeken

youtube.com/watch?v=1lFfNDFDUuA

Choose Your Path: Find Sparta is een zoekspel op YouTube. Het doel is om een ongeruste jongen te helpen met het vinden van zijn vermiste kat, Sparta. Daartoe moet je op de videowebsite het juiste spoor van filmpjes zien te volgen. Het spelletje werkt zo: je begint met een filmpje waarin je ziet hoe trotse katteneigenaar Cory thuiskomt van het boodschappen doen en zich verbaast om het feit dat zijn kat Sparta hem niet, zoals altijd, staat op te wachten. Hij gaat hem zoeken, maar weet niet waar te beginnen. Dus moet jij hem helpen. Je krijgt vier opties: doorzoek het kantoor, de woonkamer, de badkamer of de slaapkamer. Elke optie correspondeert weer met een filmpje. En dat gaat dan steeds zo door. De bedoeling van het spel is dat je zo min mogelijk filmpjes bekijkt voordat je Sparta de kat vindt. (MM)