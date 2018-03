2 miljard beloofd om malaria te bestrijden

Regeringen, bedrijven en andere donoren hebben gisteren een recordbedrag van 3 miljard dollar (2 miljard euro) toegezegd voor de bestrijding van malaria. Het geld moet ertoe bijdragen dat malaria in 2015 niet langer een van de belangrijkste doodsoorzaken is van kinderen in arme landen, aldus de donoren.

De financiële toezegging werd gedaan tijdens de jaarlijkse top van de Verenigde Naties in New York. Tijdens de top van dit jaar, die wordt overschaduwd door de mondiale kredietcrisis, wordt onder meer een tussenstand opgemaakt van de vorderingen bij het bereiken van de zogeheten Millenniumdoeleinden voor 2015. De VN constateerden recentelijk dat niet één land in Afrika bezuiden de Sahara op koers ligt om alle acht doeleinden – waaronder het terugdringen van malaria – te halen.

Bijna de helft van de nu beloofde, extra 3 miljard dollar moet komen van de G8, de zeven grootste industrielanden plus Rusland. De acht landen betalen gezamenlijk 1,62 miljard dollar via hun in 2002 opgerichte ‘Global Fund’ tegen aids, tuberculose en malaria. De wereldbank draagt 1,1 miljard euro bij. Het geld is bedoeld voor de aanschaf van onder meer muskietennetten en de uitbreiding van bestaande behandelmethodes.

De stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn echtgenote schenkt 168 miljoen dollar voor onderzoek naar nieuwe malariavaccins.

Volgens een vorige week verschenen rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgen jaarlijks bijna 250 miljoen mensen malaria. In 2006 overleden 881.000 mensen aan malaria, aldus de WHO. De meeste slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf. (Reuters, AP)