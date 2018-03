12 miljoen Egyptenaren in illegale bouwsels

Amira (36) werd drie weken geleden door haar echtgenoot onder het puin vandaan gehaald. Hun huis was bedolven onder de reusachtige rotsblokken die van de bergwand van het Moqattam-plateau waren afgebroken en op de aan de voet daarvan liggende sloppenwijk Manshiyet Nasser aan de rand van de Egyptische hoofdstad Kairo neergestort. Ze verloren drie van hun vijf kinderen. Nu zit Amira met een etterende hoofdwond samen met haar gehalveerde gezin onwennig in een lege kamer van het kale, maar schone appartement dat hun is toegewezen. Ze is bang, want officiële papieren heeft ze niet gekregen. „Wanneer niemand kijkt, worden we er weer uitgegooid”, zegt Amira huilend.

De zoektocht naar slachtoffers van de rotslawine op 6 september is gestaakt. Meer dan honderd lichamen zijn geborgen. De schattingen van het aantal doden dat nog onder het puin ligt, lopen uiteen van een paar dozijn tot enkele honderden. De wijk is ontruimd en de overgebleven woningen zullen worden gesloopt. De daklozen moeten, net als Amira’s gezin, worden ondergebracht in ‘Suzanne Mubarak-woningen’, een huisvestingsproject voor armen uit de sloppenwijken dat is vernoemd naar de presidentsvrouw.

De erbarmelijke en vaak gevaarlijke omstandigheden in de sloppenwijken zijn een groot probleem in Egypte. Van de 80 miljoen inwoners leven er ruim 12 miljoen in illegale bouwsels in sloppenwijken. Daarnaast vinden nog eens twee miljoen mensen onderdak op begraafplaatsen, aldus de schattingen van het Egyptische Centrum voor Recht op Huisvesting. De meeste armen leven aan de rand van de hoofdstad en zijn afkomstig uit het achtergestelde zuiden. Volgens de Wereldbank leeft 40 procent van de bevolking op of onder de armoedegrens.

Als de ambtenaren van de gemeente hun werk hadden gedaan, had Amira’s gezin al lang niet meer in de illegale keet onder de bergkliffen gewoond. Een groot deel van de Suzanne Mubarak-flats is immers jaren geleden al opgeleverd. Nu blijkt dat corrupte ambtenaren de woningen hadden gereserveerd voor familie, vriendjes en mensen die smeergeld konden betalen. Om de schijn op te houden, hadden zij zich tegenover de presidentsvrouw voorgedaan als ex-bewoners van een sloppenwijk toen zij een werkbezoek bracht aan het project, dat grotendeels is gefinancierd met donaties uit de Golfstaten.

De hele kwestie is een lelijke smet op het centrale en lokale gezag. Als het regime zich al bekommert om de armen van het land, dan laat het zich door lagere ambtenaren wel erg gemakkelijk voorliegen, zo klinkt het. Bijna elke dag komen in de media meer nare feiten boven tafel. Zo blijkt de gemeente kort voor de ramp nog nieuwe bouwvergunningen in de sloppenwijk te hebben afgegeven ondanks een verbod van datzelfde gemeentebestuur. Niemand twijfelt dat ook hier smeergeld een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

Ook hadden projectontwikkelaars vrij spel gekregen op de bergrand, terwijl jarenlang is gewaarschuwd voor de gevaren van een rotslawine. Beloftes over de aanleg van een riolering zijn door de autoriteiten nooit nagekomen, waardoor het afvalwater jarenlang de bergwand is ingesijpeld en tot de fatale verzwakking heeft geleid. Elk moment kunnen nog meer rotsblokken neerstorten op andere dichtbevolkte gebieden.

Politici waren er snel bij om een slaatje te slaan uit de ramp. Verscheidene parlementariërs moedigden de bewoners van een andere sloppenwijk in hun kiesdistrict aan zich voor te doen als slachtoffers van de rotslawine zodat ze met spoed aanspraak konden maken op de Suzanne Mubarak-flats.

Een woede-uitbarsting kon niet uitblijven. Vooral ook omdat de reddingsoperatie en de hulpverlening na het instorten van de bergwand tergend langzaam op gang kwamen. Ruw optreden van de politie – toch al bekend om een vijandige houding tegenover het volk – werkte als olie op het vuur. Toen een delegatie van het parlement en gemeentebestuur het rampgebied bezocht, werd ze met stenen bekogeld. Onmiddellijk werd het gebied afgegrendeld en volgde een willekeurige arrestatiegolf onder jonge mannen uit de buurt.

Terwijl haar man dag en nacht in het puin naar hun vermiste kinderen zocht, sliep Amira met haar twee overgebleven kinderen op straat voor het ziekenhuis waar ze van haar rechterwenkbrauw tot haar kruin was gehecht. Een geïrriteerde politieofficier stuurde het gezin naar een speciaal opvangkamp waar ze werden geregistreerd voor een noodwoning. Enkele dagen later kregen ze een bosje sleutels en werden ze voor hun nieuwe woning afgezet.

„Waar we jaren op hadden gehoopt, was ten koste van onze drie kinderen dan toch werkelijkheid geworden”, zegt haar man. Hij verdient als dagloner in de sloop doorgaans niet meer dan omgerekend 30 euro per maand.

Maar diezelfde avond nog verscheen een onbekende gemeenteambtenaar in het gezelschap van van twee politieagenten, die hun meedeelde dat ze geen recht hadden op het appartement als ze geen officiële documenten konden laten zien. Opnieuw stond het getraumatiseerde gezin op straat.

De volgende dag meldde Amira zich weer bij het tentenkamp. Ze kreeg de woning nogmaals toegewezen, maar sindsdien is ze doodsbang dat er op een dag weer iemand aanbelt die zegt dat ze eruit moeten.

„Ze geven ons expres geen papieren”, zegt haar nieuwe buurman die zich vanaf het trapgat ongevraagd in het gesprek mengt. „Zolang wij niet kunnen bewijzen dat we hier mogen wonen, zijn we overgeleverd aan de ambtenaren en politie. Zo houden ze ons kort.” Uit angst voor represailles wilde niemand met foto en achternaam in de krant.