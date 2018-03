1 Vervelen

Bloemetjes tekenen

doedelart.hema.nl

Bloemetje, bloemetje, bloemetje. Randje, blokjes, nog een bloemetje. Voor je het weet staat de hele kantlijn vol, terwijl je toch eigenlijk aantekeningen moet maken. Doedelen heet dat, of droedelen. De Hema verzamelt doedels en gaat de mooiste gebruiken om te verwerken in de schoolcollectie van 2009. De doedel van de week wint een schoolpakket van 50 euro. Je kunt op de site eigen doedels uploaden of die van anderen bekijken. Daarbij valt op dat er wel heel veel bijzitten die het doedelstadium ver voorbij zijn. Een volledig ingekleurde tekening van een piraat bijvoorbeeld. Dat is geen doedel meer, maar gewoon een tekening. Maar als je op de site leest dat de allereerste doedels in Lascaux gemaakt zouden zijn en dat de Hema van mening is dat ook monniken in de Middeleeuwen in getijdenboeken doedelden, kun je dat de inzenders moeilijk kwalijk nemen. En bloemetjes doedelen? Het doedelwoordenboek op de site legt uit dat je je dan verliefd bent of behoefte hebt aan liefde. Een geheel geopende bloem betekent dat je heel ontwikkeld bent. Toch fijn om te weten... (CJ)