1 festival

TodaysArt Festival

Den Haag: diverse locaties, route Centraal Station/Spui/Grote Markt. 26 en 27 sep. Vvk dagkaart: 18 euro (25 euro). Inl: www.todaysart.nl.

TodaysArt Festival, vandaag en morgen, is een festival ‘for adventurous creativity’ met meer dan 250 acts in het centrum van Den Haag verspreid over 23 locaties. De stad wordt door middel van projecties en kunstprojecten omgetoverd tot een bolwerk van avontuurlijke creativiteit. Met onder meer een openingsconcert met echte treinen op het station, dansvoorstelling in hijskranen, interactief skatepark en vele muzikanten in concerthallen, kerken en clubs.