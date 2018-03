Zonnige dagen

De laatste septemberweek sluiten we af met een paar zonnige en vrij warme dagen. Vanaf zondag is er wel wat meer bewolking. Volgende week krijgen we ander najaarsweer. Het wordt overdag frisser en vanaf dinsdag vallen er buien.

Nederland heeft nu vrij rustig najaarsweer. Er is weinig wind en komende nacht is er ook vrijwel geen bewolking. Hierdoor wordt het opnieuw fris, met landinwaarts minimumtemperaturen rond een graad of 5. De lucht is vochtig waardoor er nevel en lokaal mist ontstaat.

Morgenochtend, na het oplossen van mist en laaghangende wolkenvelden, schijnt de zon uitbundig. Het waait nauwelijks, vlak bij zee staat nog wel een matige noordooster. De middagtemperaturen komen op veel plaatsen rond 18 graden uit.

In de avond koelt het snel af. Er volgt weer een frisse nacht waarna een zonnige zaterdag volgt. Opnieuw wordt het dan een graad of 18. Zondag trekken vanuit het noorden wolken over het land. Plaatselijk kan uit de wolken wat regen of motregen vallen. Met 17 of 18 graden is het ook zondag nog behaaglijk maar minder zonnig.

Vanaf maandag wordt het ’s middags niet warmer meer dan 15 graden. De nachten zijn minder fris doordat er meer wolken zijn. De wind draait naar westelijke richtingen waardoor het vanaf dinsdag wisselvallig wordt met iedere dag wel een paar buien of wat regen.