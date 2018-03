Zo ging het in Rusland toen daar geen geld was

Wat er gebeurt als een financieel systeem crasht, hoef je een volwassen Moskoviet niet uit te leggen. Hij heeft het tien jaar geleden kunnen ervaren. Op maandag 17 augustus 1998 kwam de Russische economie tot stilstand. De regering van president Jeltsin, die geen dollars meer in kas had, kondigde die dag een moratorium af op de aflossing van de staatsschulden en liet tegelijkertijd de wisselkoers van de roebel los.

Gevolg van deze default: het financiële verkeer kwam tot stilstand. Er was in Moskou geen geld meer te krijgen. Hoewel de roebel met het uur goedkoper werd – de koers kelderde van zes roebel voor één dollar naar uiteindelijk 24 roebel voor één dollar – en het dus logisch leek dat iedereen overal zijn roebels wilde lozen voor buitenlandse valuta, kwam je niet ver met dollars.

Pinautomaten bestonden nog niet. Creditcards werden overal geweigerd. De banken waren dicht. En de wisselkantoortjes op straat weigerden dollars om te ruilen voor roebels, simpelweg omdat er niet voldoende roebelbiljetten beschikbaar waren. De stad draaide door op de kluizen van bedrijven en instellingen, waar men baar geld had opgeborgen uit wantrouwen jegens de gewone banken, en onderlinge schuldbekentenissen.

Zo’n systeemstop hoeft overigens niet alle burgers te raken. De default in Rusland ging in die hoogtijdagen grotendeels voorbij aan de dorpen, waar de geldeconomie nog niet was doorgedrongen en men dus zaken deed via ruilhandel. Op het platteland was de rekeneenheid van de liquide middelen dezelfde gebleven. Een jerrycan benzine werd daar in Russische natura afgerekend: per flesje wodka.

Hubert Smeets was correspondent in Rusland voor NRC Handelsblad