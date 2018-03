Zitten of staan, rechters blijven op de vlakte

Advocaten mores leren blijkt voor rechters heel ingewikkeld. Na veel vijven en zessen kwamen de presidenten van de gerechten maandag tot een gezamenlijk standpunt hoe te handelen als een advocaat, zoals Mohamed Enait, niet wil opstaan als ‘de rechtbank’ de zittingszaal betreedt. Feitelijk gebeurt er dan niks. Lees hier het bericht.

De deken van de Orde van advocaten moet het opknappen bij de Raad van Toezicht en (in beroep) bij het Hof van Discipline. Met als uitleg dat het Hof van Discipline vindt dat gerechtsbesturen niet kunnen klagen als één van hun rechters is geschoffeerd door een advocaat. Zij zijn “niet ontvankelijk” in vaktaal. Maar individuele rechters zijn wel ontvankelijk, zo zou uit diezelfde uitspraak blijken. Dat ligt ook wel voor de hand. Uitspraken van de advocaten tuchtrechter worden overigens alleen “geselecteerd” en “geanonimiseerd” gepubliceerd in het Advocatenblad. En niet digitaal. Wat toch tamelijk vreemd is. Ik weet dit dus alleen op gezag van een goed geïnformeerde bron.

Als “rechter Jansen” in zittingszaal H33 op donderdagmiddag in Zwolle dus ruzie krijgt met een advocaat is die rechter in beginsel wel degelijk welkom als klager. Alleen, de presidenten hebben dat liever niet. Zij willen graag zelf greep houden op de klachten die de rechtspraak indient tegen de advocatuur. Zeker in gevoelige kwesties als religieuze bezwaren tegen de ‘ongelijkheid’ die zou blijken uit het verplicht gaan staan, waar Kamer, minister, Raad voor de Rechtspraak en de Orde van Advocaten niet van willen weten. Dan zijn het klachten vanwege het algemeen belang - en die mag alleen de deken van de Orde van Advocaten indienen.

Dat spoort dus niet met de autonomie die de onafhankelijke rechter in zijn zittingszaal heeft. Die kan desgewenst de advocaat door de bode eruit laten gooien als die zich misdraagt. In zijn ambtseed heeft de advocaat immers “eerbied voor de rechterlijke autoriteiten” gezworen, artikel 3 lid 2 Advocatenwet. Weliswaar is dan de zitting meteen mislukt: de verdachte, eiser of partij heeft immers recht op procesbijstand. En zoiets gebeurt eigenlijk nooit. De rechter houdt een advocaat onder de duim door hem te onderbreken, af te kappen, kort te houden dan wel zijn procedure verzoeken te weigeren.

