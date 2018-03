Zijn hoofd wilde wel, zijn lijf niet

Rintje Ritsma zien springen op de trappen van het ijsstadion in Inzell. Met gewichten zien stoeien in het krachthonk. Tijdens een Steigerung het ijs uit de baan zien trappen. Klaar voor weer een topseizoen. Hoeveel macht kon een sporter uitstralen?

Sinds gisteren resteert alleen het beeld. Ritsma maakte op de ijsbaan van Flevonice in Biddinghuizen zijn afscheid als schaatser bekend. Het hoofd wilde nog wel, vertelde hij. Maar zelfs zijn ooit zo machtige lichaam bleek sleets. Symbolisch reed hij op skeelers een laatste rondje, de rest als vanouds achter hem aan.

Rintje Robert Ritsma, geboren aan de Zijlroede in Lemmer, gold nooit als groot talent. Toch reed hij als vierjarige direct weg op de houtjes die zijn ouders hem onderbonden. Hij had de beweging gezien van zijn zus en direct geweten hoe het moest. Via ijsvereniging de Preamkeskouwers en het gewest Friesland maakte hij in 1988 zijn internationale debuut, met een vijfde plaats op het WK-junioren.

In de kernploeg van Ab Krook heerste in die dagen de Haagse Bende (Bart Veldkamp, Ben van der Burg, Thomas Bos). Leo Visser schaatste in zijn nadagen nog hard. Ritsma kwam in de zomer van 1990 bij toeval in de nationale ploeg. Coach Leen Pfrommer hield zijn goudhaantje Falko Zandstra liever nog een jaar in Jong Oranje. Voor de laatste kernploegplaats ging het tussen Ritsma en Cor-Jan Smulders. Krook viel uiteindelijk voor de ijver van de Lemster.

Hoe bleu zat hij in 1992 tijdens de olympische 1.500 meter op het bankje naast Leo Visser, die luid vloekte na verloren goud. Zandstra reed hem een jaar later fluitend voorbij. In de zomer daarna gooide Ritsma, 1.90 meter bij 92 kilo, zijn surfplank aan de kant voor de racefiets. Om in 1994 in het Vikingskipet van Hamar zijn eerste Europese titel te behalen, inclusief wereldrecord op de mijl. Gisteren memoreerde hij die race, als misschien wel zijn mooiste ooit.

Op de Olympische Spelen startte hij een paar weken later op een schaats met zwarte hoesjes van schoen tot ijzer: de ‘condoom’- of ‘FTN’ (Fuck the Norwegians)-schaats. Ritsma legde het af tegen de fenomenaal rijdende Johann Olav Koss (drie keer goud), en moest het doen met brons (5.000) en zilver (1.500). Toen de Noor stopte, greep Ritsma als allrounder de hegemonie. En passant bouwde hij verder aan zijn imago. „Gezond en sterk”, omschreef hij zelf in Sport International. Chippendale, Tarzan, Apollo en Beer uit Lemmer, zeiden anderen. Hij was onaantastbaar op het ijs én populair.

Wellicht zijn grootste zege behaalde hij in het bad, in een bijna blote reclame voor Sanex. Moe van alle ruzie met de schaatsbond KNSB was Ritsma in 1995 samen met adviseur Patrick Wouters en trainer Wopke de Vegt een eigen commerciële ploeg begonnen. Wat Hein Vergeer, Hilbert van der Duim en zelfs Ard Schenk niet lukte, lukte hem wél. Sanex werd een hit, Ritsma reed in een Porsche. In zijn kielzog profiteerden ook de andere schaatsers. De bond verhoogde de salarissen, meer bedrijven zagen brood in een eigen commerciële ploeg. De schaatssport maakte financieel een grote sprong voorwaarts, althans in Nederland.

Anders dan tijdgenoten als Johann Olav Koss en Gianni Romme zette Ritsma geen nieuwe standaard op het ijs. Spectaculaire records reed hij nauwelijks. Maar met zijn vechtlust en winnaarsinstinct was hij op allroundtoernooien moeilijk te verslaan. In totaal won hij zes Europese titels, meer dan wie ook. Hij werd vier keer wereldkampioen allround, één keer meer dan Jaap Eden en Ard Schenk. Op de WK afstanden, sinds 1996 op de kalender, was hij in verhouding minder succesvol: twee keer goud in 1997 (1.500 en 5.000 meter).

Olympisch goud won Ritsma niet. In Nagano bleek Romme in 1998 een klasse beter op de lange afstanden, en op de 1.500 zweepten Adne Søndral en Ids Postma elkaar op naar goud en zilver. Op de afsluitende tien kilometer toonde Ritsma wel zijn unieke vechtlust, door Bart Veldkamp te verslaan in de strijd om de derde plaats. In 2002 kwam hij in Salt Lake City op de 1.500 meter ondanks een persoonlijk record niet verder dan de negende plaats. Vier jaar later was er brons, op de ploegachtervolging.

Met die laatste olympische medaille snoerde hij in Turijn opnieuw de critici de mond, die hem zo vaak afschreven. Zoals in 1997, na een mislukt WK in Nagano. Bij de eerste de beste wereldbeker sloeg Ritsma hard terug, op klapschaatsen. En zou hij na het missen van olympisch goud in 1998 nog wel motivatie kunnen vinden? Een jaar later volgde winst op EK en WK. In 2001 plaatste hij zich via de achterdeur voor het WK in Boedapest. Geen vraag wie er won. Na het olympisch jaar 2002 zou het echt voorbij zijn. Maar Ritsma werd een jaar later ‘gewoon’ tweede op EK en WK. Zelfs een beenbreuk bij het kitesurfen in de zomer van 2003 kreeg hem er niet onder.

De laatste twee jaar maakte hij de cirkel rond die ooit op de Lemster ijsbaan begon. Topprestaties waren er niet meer bij. Je zag de schaatsgrootheid bij een marathon, met na afloop een zakje met vier bruine boterhammen. Of in een donkerblauw pak, onopvallend op een bankje in Thialf, nadat hij tussen deelnemers aan de wereldbekerwedstrijden wat trainingsrondjes had geschaatst. Om hem heen Vipdorp, volop reclame makende bedrijven, goed verdienende sporters. Rintje Ritsma zag dat het goed was.