Ziekenhuis vaker in de problemen

„IJsselmeerziekenhuizen draaide goed. Met marginale winst, maar wel: goed.” Dat zegt Harry Borghouts, voorzitter van de raad van toezicht van het ziekenhuis, en in het dagelijks leven commissaris van de koningin in Noord-Holland.

Borghouts’ mening is opvallend. Nog vorige week eiste de Inspectie voor de Gezondheidszorg sluiting van alle operatiekamers, omdat de lucht niet steriel was. Kort daarna werd bestuursvoorzitter Gersji Rodrigues Pereira per direct op non-actief gesteld.

IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Emmeloord en Lelystad, werd deze zomer ook al onverwachts geconfronteerd met een verlies van 7 miljoen euro (zie inzet). In juli riep het AD de kliniek uit tot de op een na slechtste in Nederland. En deze maand eindigde ze in het weekblad Elsevier op de laatste plaats.

„Toch is het hier geen rommeltje”, zegt Borghouts. „Toen ik in 2002 toezichthouder werd, tóén ging het aan alle kanten mis. Het was alle hens aan dek.” Oud-generaal-majoor Jan Willem Brinkman werd er voor 48.000 euro per maand interim-bestuurder, twee jaar later werd Pereira benoemd. Hoewel Pereira’s medebestuurder intussen opstapte, was er sindsdien een „opgaande lijn”, stelt Borghouts.

Niet iedereen is het daarmee eens. „Borghouts heeft een bord voor zijn kop”, zegt Annemarie Simonis, voormalig hoofd van de kinderafdeling van de dependance in Emmeloord. „Het is al vijftien jaar haat en nijd tussen Emmeloord en Lelystad. Borghouts en de raad van toezicht hebben nooit ingegrepen. Het interesseerde hem geen barst. Je kon hem schrijven of bellen: hij gaf geen antwoord.”

In de ogen van de medici in Emmeloord was Lelystad een slechter ziekenhuis. De twee ziekenhuizen waren in 1990 gefuseerd tot IJsselmeerziekenhuizen. Lelystad wilde groeien, maar omdat dit niet lukte, probeerde Lelystad enkele afdelingen van Emmeloord over te hevelen. Dat stuitte op verzet van specialisten, verpleegkundigen, patiënten, huisartsen en politici.

Interim-bestuurder Brinkman leidde het ziekenhuis met harde hand. Toen Annemarie Simonis met vakantie was, doekte de ex-generaal haar afdeling kindergeneeskunde in Emmeloord op om die naar Lelystad te verplaatsen. Kort erna werd ze ontslagen, omdat ze een brief van de directie publiceerde waarin artsen werd opgedragen patiënten die niet konden worden behandeld in Emmeloord door te verwijzen naar Lelystad. „Ik vond dat patiënten zelf moesten kiezen naar welk ziekenhuis ze gingen”, zegt Simonis.

„Lelystad wilde de baas spelen, hoewel Emmeloord kwalitatief beter was”, vindt Simonis. Volgens haar moeten artsen luisteren naar patiënten. Dat was vaak niet zo in Lelystad. „Daar moest je de specialist gerieven. Generaal Brinkman ging over lijken. Letterlijk. Tijdens een reorganisatiegesprek stierf een arts na een hartstilstand.”

Huisarts Cees Dekker in Urk is geïrriteerd over de voortdurende ruzies in IJsselmeerziekenhuizen. „De artsen en verpleegkundigen zijn er best goed. Het is een managementprobleem.” Hij zag het bestuur veel artsen „wegtreiteren”. Zo vertrokken alle drie de dermatologen boos uit Emmeloord, en startten een kilometer verderop een praktijk. De vestiging in Emmeloord is zo uitgehold, dat de helft van het gebouw leeg staat. Con current Antonius Ziekenhuis uit Sneek wil daar zo snel mogelijk een filiaal openen om in dit gat in de markt te springen.

Huisarts Dekker noemt het een vicieuze cirkel. Door teruglopend patiëntenbezoek en zwak management ontstaan financiële tekorten. Daardoor kunnen noodzakelijke investeringen, zoals steriele luchttoevoer voor operatiekamers, niet worden betaald. Door sluiting van die OK’s komt het ziekenhuis nog verder in geldproblemen, omdat het honderden patiënten misloopt.

„Opsplitsen alsjeblieft!”, zegt Dekker. Laat de vestiging in Lelystad fuseren met het Flevoziekenhuis in Almere. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek wil Emmeloord wel overnemen. „Voor IJsselmeerziekenhuizen is geen enkele toekomst”, zegt Dekker. „Ik vind helemaal niet dat dit ziekenhuis is verbeterd de laatste jaren. De raad van toezicht heeft gefaald en dient op te stappen.”

Borghouts en de maandag aangestelde interim-bestuurder Norbert Hoefsmit presenteren eind oktober een oplossing. Borghouts sluit niets uit. „Opsplitsing is mogelijk.” Om het verlies niet verder op te laten lopen, is van vijftig tijdelijke medewerkers het contract opgezegd. Borghouts: „Ik weet niet of we het redden.”