Zeeuwse bolussen verkopen voor nieuwe kerk

„Ik dacht dat u een leerplichtambtenaar was”, zegt Chris Dwarshuis uit het Groningse Ten Boer geschrokken. Maar spijbelen doet hij niet. Samen met twee vrienden heeft hij vrij gekregen van het gereformeerde Gomarus College in Groningen. Om de jaarlijkse Schooldag te bezoeken. Gedrieën zitten ze te eten op een stoeprand in Kampen. Ze hebben twee toespraken beluisterd in de Bovenkerk, ze zijn langs de kraampjes geslenterd en naar de universiteitsbibliotheek geweest. Ze wilden ook nog een college volgen, maar daarvoor is het al te laat. „Vroeger waren alle gereformeerde scholen dicht, zodat iedereen naar Kampen kon”, zegt Tonko Pilon, „maar nu alleen als je een briefje van je ouders hebt, want anders wordt er misbruik van gemaakt.”

Enkele duizenden mensen kwamen gisteren naar Kampen voor de jaarlijkse open dag van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Die heet nog altijd Schooldag, uit de tijd dat de Universiteit Hogeschool heette. Sinds het ontstaan van deze groep kerken in 1944 is de dag een traditie, die in de jaren vijftig en zestig wel 15.000 mensen trok. „Het is een bijeenkomst die vooral bedoeld is voor de achterban”, zegt rector Kees de Ruijter, „de kerken vormen ons geestelijke en financiële draagvlak, want we krijgen geen subsidie van de overheid.”

Acht hoogleraren en zeven docenten verzorgen het onderwijs aan de Universiteit voor circa honderd studenten. Vroeger was de opleiding exclusief voor predikanten. Maar steeds meer afgestudeerden kiezen voor een ander beroep. En voor vrouwen is de vrijgemaakte preekstoel sowieso gesloten. „Je mag blij zijn als van de acht eerstejaars die dit jaar zijn ingeschreven de helft de pastorie haalt”, zegt ds. Henk Hoksbergen uit Spakenburg. „Dat is veel te weinig, de babyboom gaat met pensioen en we komen nu al predikanten tekort.”

Zwiertje (75) en Lambert van Pijkeren (80) zijn met de fiets uit Wezep gekomen. Ze gaan al sinds hun jeugd naar de Schooldag. „En als het een beetje weer is op de fiets, we doen er drie kwartier over”, zegt de vrouw. Haar echtgenoot herinnert zich hoe vroeger alle Kampense kerken in gebruik waren tijdens de Schooldag. „Nu zijn vier kerken genoeg voor alle activiteiten.” De teruglopende belangstelling vindt rector De Ruijter niet onlogisch. „In de jaren zestig, toen ik hier studeerde, was de Schooldag het enige kerkelijke uitje. Nu moeten we concurreren met andere activiteiten, bijvoorbeeld van de EO.”

Op de Botermarkt worden jongeren beziggehouden met workshops in dans en Afrikaans trommelen. Aan het eind van de ochtend concurreren de klanken van de Matthew Tax Collecters Praize Band met het orgel van de Broederkerk. „De veranderingen van de opzet van de Schooldag zijn een afspiegeling van de verandering in de opleiding”, zegt De Ruijter. „Er zijn nog traditionele bijeenkomsten voor de oude achterban, maar jeugd en kinderen komen ook aan bod. Vooral de minicolleges voorzien in een behoefte. Het is een goede manier om de betekenis van theologie voor deze tijd helder te maken.”

Wim Schiebaan staat achter een kraampje Zeeuwse bolussen te verkopen voor de nieuw te bouwen Ontmoetingskerk in Goes. Zelf had hij liever een leeg protestants kerkgebouw in het centrum van Goes inclusief orgel overgenomen, maar de gemeente heeft besloten tot nieuwbouw. Aan het eind van de dag heeft hij voor zo’n duizend euro verkocht. Even verderop werft Bert Boeringa uit Hoogeveen lezers voor het Nederlands Dagblad. „Iedereen hier is al abonnee, maar je moet je vaste klanten ook koesteren. Dat wordt te vaak vergeten.”

Op de Plantage zit Bas Glasbergen uit Rijnsburg brommend achter een glas bier en een portie bitterballen. In de Bovenkerk zijn de ondernemers uit Rijnsburg niet bedankt voor de bloemen. „En die leveren we al sinds 1945, we hebben geen jaar overgeslagen.” In de Broederkerk is het wel gebeurd, stellen anderen hem gerust. Ds. Hoksbergen imiteerde zelfs de tongval van de paus.