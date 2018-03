Wit-Russische democratie nog in puberteit

President Loekasjenko van Wit-Rusland maakte zijn jongste decreet deze week bekend via de televisie. De parlementsverkiezingen zondag zullen eerlijk verlopen. „De kiescommissies moeten ervoor zorgen dat er rust en orde heerst. Buitenlandse waarnemers moeten geen aanleiding krijgen om deze verkiezingen ongeldig te verklaren”, verklaarde de president met overslaande stem in een monoloog van dertien minuten op het journaal. Aan het eind gaf hij de oppositie, die volgens hem al weer een protest „in Oekraïense stijl” voorbereidt op het centrale plein van Minsk, er nog even van langs.

Daarna toonde het journaal minutenlange opnames van een dronken jongen op een politiebureau die met een opgestoken middelvinger en zijn andere hand in zijn kruis riep: „Ik ben van de oppositie. Laat me vrij.” De voice-over meldde dat het een lid betrof van de jongerenoppositiebeweging en dat die beweging tijdens haar bezoeken aan het Westen wijn van 500 dollar en hoertjes bestelt. Alle tv-zenders in Wit-Rusland behoren toe aan de staat.

„Natuurlijk verlopen deze verkiezingen oneerlijk. Maar we moeten meedoen. Anders verandert er niks”, zegt een dag later de 28-jarige oppositiekandidate Olga Kozoelina tegen dertig inwoners van Minsk die zich in een deelgemeentelokaal in het westen van de stad hebben verzameld om te horen wat de hoogblonde politica te bieden heeft. In tegenstelling tot eerdere parlementsverkiezingen mogen de meeste oppositiekandidaten deze keer meedoen.

Kozoelina zit in de politiek sinds haar vader tweeënhalf jaar geleden in de gevangenis belandde. Aleksandr Kozoelin had het bij de presidentsverkiezingen van 2006 opgenomen tegen president Loekasjenko, werd daarom in de cel gezet en stond vorige maand opeens op straat, dankzij een presidentieel besluit dat wordt gezien als het begin van het huidige toenaderingsoffensief van Loekasjenko richting het Westen.

Van een wat vage presidentskandidaat die ervan werd beschuldigd steun te ontvangen uit Moskou, is vader Kozoelin nu veranderd in een held. Vorige week kandideerde Brussel hem voor de jaarlijkse Sacharov-mensenrechtenpijs, die in december wordt uitgereikt. Deze week ontving de Amerikaanse president Bush hem in Washington.

„Ik moest mijn vader redden, ik moest de politiek in”, zegt Olga Kozoelina tegen het publiek in Minsk, waarna ze vertelt over de ontberingen van haar vader: zijn hongerstaking, de dood van zijn vrouw – Olga’s moeder – aan kanker, terwijl hij in de cel zat. Bij vragen over landbouw, het Amerikaanse raketschild en de Russisch-Georgische oorlog kijkt ze moeilijk en neemt een politicoloog uit haar campagneteam het over.

Olga Kozoelina is niet het enige familielid-van in de Wit-Russische oppositie. De zoon van de leider van de Verenigde Burgerpartij is kandidaat bij de verkiezingen, de zoon van de partijvoorzitter van het Wit-Russische Nationaal Front zit in het bestuur. „De vrouw van Aleksandr Milinkevitsj leidt een organisatie voor politiek onderdrukten in Warschau en de vrouw van de verdwenen journalist Dmitri Zavatski heeft een westerse beurs gekregen voor een oppositiewebsite”, zegt Marina Bogdanovitsj in haar appartement in het centrum van Minsk. „Ze is een geweldige vrouw, maar die beurs had ze niet moeten aanvragen. Ik ben tegen clanvorming in de politiek.”

Bogdanovitsj zelf was jarenlang op hoog niveau actief bij de Verenigde Burgerpartij, maar trok zich in 2005 terug uit de politiek. „Ik concludeerde dat oppositievoeren voor de meeste activisten business was geworden. Ze leven van het geld dat ze uit het Westen ontvangen. Toen ben ik gestopt.” Kozoelina zegt zich daar overigens niet schuldig aan te maken.

Bogdanovitsj werkt nu in Rusland als adviseur voor kleine liberale partijen; in Wit-Rusland mag ze niet werken sinds ze een demonstratie organiseerde en werd aangeklaagd. Alle meubels in haar flat bezit zij korter dan drie jaar – haar huisraad werd in 2005, na een rechtszaak in beslag genomen.

Ze zegt niet verbaasd te zijn dat de oppositie vooralsnog weinig weet uit te richten. „Wit-Rusland is nu veertien jaar, geteld vanaf het begin van Loekasjenko’s presidentschap. Een puber nog maar, geen volwassen democratie”, zegt ze. Haar grootste kritiek op de oppositie is dat deze dezelfde fouten maakt als de zittende macht. „Iedereen schreeuwt moord en brand dat Loekasjenko de macht wil overdragen aan een van zijn zoons. Maar waarom gaat Olga Kozoelina dan de politiek in?”

Volgens Bogdanovitsj is Loekasjenko’s beleid slecht, maar niet honderd procent verkeerd. „Kijk naar de wegen. Die zijn er in Rusland veel slechter aan toe, blijkbaar werkt de centraalgeleide economie op sommige vlakken gewoon. De oppositie denkt te zwart-wit.”

De consultant zegt te verwachten dat er zondag tussen vijf tot zeven oppositiekandidaten in het 110-koppige lagerhuis zullen komen. „Dat is al een heel mooi begin. Laat ze er leren hoe de politiek werkt. Zo wordt onze democratie langzaam volwassen.”