Whazzup, nergens staat dat plagiaat niet mag

Op de opleiding waarvoor ik sinds mijn afstuderen werk lijkt een nieuwe trend gaande. Hoe meer regels wij als docenten opstellen, hoe harder studenten hun best doen om door de mazen van het net te glippen.

Een praktijkvoorbeeld. Een student uit het tweede jaar, die mij normaal gesproken in de gang aanspreekt met ‘Whazzup’, levert een artikel in waarvan de zinnen langer zijn dan tien woorden en bovendien grammaticaal volledig correct. Verdacht. Een korte zoektocht via Google leert al snel dat de bewuste student zich wat al te veel heeft laten inspireren door een journalist van een landelijke krant. Wanneer ik hem confronteer met zijn daad beweert hij dat de door mij verstrekte opdracht niet vermeldt dat plagiaat niet is toegestaan.

De jongen heeft gelijk. Nergens in de reader staat expliciet opgenomen dat plagiaat verboden is. De zaak loopt af met een sisser – ik leg de student (tweedejaars hbo’er!) nogmaals uit wat plagiaat is en hij levert onwillig, nog steeds volkomen overtuigd van zijn gelijk, een nieuw artikel in.

Dit specifieke geval is illustratief voor een ontwikkeling die zich steeds sterker laat zien. Studenten beschouwen onderwijs als een recht en zoeken heel duidelijk de grenzen op van wat er binnen dat recht mogelijk is. Staat niet duidelijk aangegeven dat iets niet mag, dan mag het dus wel.

Toen ik tien jaar geleden aan mijn studie Nederlands begon, hingen er intekenlijsten voor colleges waarop plaats was voor de namen van twaalf studenten, met daaronder een doorgetrokken streep. Eindigde jouw naam onder de streep, dan had je pech. We gingen niet verhaal halen met als argument dat we nu eenmaal collegegeld hadden betaald. Recht op onderwijs heb je alleen als je ook aan je plichten voldoet.

Inmiddels zijn we als opleiding echter in de hachelijke positie beland dat we alles wat we niet toestaan moeten definiëren in de reader bij het vak. Zo hebben we in de afgelopen periode al moeten opnemen dat te laat komen het verloop van de les verstoort en dus niet is toegestaan. Dat plagiaat het leerproces niet bevordert en dus niet is toegestaan. Dat het groepsproces vastloopt wanneer de student slechts één van de zes werkcolleges komt opdagen en dat een voortdurende afwezigheid dus niet is toegestaan.

What’s next? Het luisteren naar je Ipod tijdens de les is niet bevorderlijk voor je luistervaardigheid en is dus niet toegestaan? Bloot op college verschijnen verstoort het verloop van de les en is dus niet toegestaan?

Het is hoog tijd dat onderwijs weer een voorrecht wordt in plaats van een recht. Misschien moeten we dat opnemen in de reader?

Marjolein Paalvast (28) is docente Nederlands aan de Haagse Hogeschool. Zij geeft lessen taalbeheersing en communicatieve vaardigheden aan de Hogere Europese Beroepen Opleiding en de opleiding Communicatie.