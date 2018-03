West Ham naar CAS in zaak-Tevez

LONDEN, 25 sept. Nog voor de arbitragecommissie van de Engelse voetbalbond zich officieel heeft uitgesproken over de zaak rond de Argentijn Carlos Tevez, kondigde West Ham United aan in beroep te gaan bij het internationaal sporttribunaal CAS. De club hangt een boete van bijna 40 miljoen euro boven het hoofd, omdat de niet speelgerechtigde Tevez was opgesteld. Tevez speelde aan het eind van het seizoen 2006/2007 een cruciale rol in de handhaving van West Ham in de Premier League. De club hield Sheffield United onder zich, datdegradeerde. Die club probeert nu via de Engelse bond de kosten van de degradatie op West Hamte verhalen.