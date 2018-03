Weer wit poeder boven Spijkenisse

Rotterdam, 25 sept. In de gemeenten Spijkenisse en Geervliet is gisteravond wit poeder terechtgekomen, afkomstig van de Shell-raffinaderij in het Europoortgebied. Volgens de milieudienst DCMR en Shell is de substantie ongevaarlijk en bestaat ze hoofdzakelijk uit zand. Het poeder kwam vrij na een storing op de raffinaderij. In april vorig jaar kwam na een soortgelijke storing ook poeder vrij dat op Spijkenisse en omgeving neerdaalde.