„In de jaren tachtig en negentig zag je ze overal, maar nu lijken ze uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen”, mailt Sofie Ricci uit Maastricht. „Waar zijn de Peruaanse panfluitspelers gebleven?”

Geen idee, zegt José Luis Aguilar, voorzitter van Asociación Perú-Holanda. Hij vermoedt ook dat de panfluitspelers niet uit Peru afkomstig waren: „Ik heb het ze wel eens gevraagd. De meesten kwamen uit Ecuador.”

Dat klopt, schrijft antropoloog Jeroen Windmeijer in zijn boek Poncho’s, Panfluiten en Paardenstaarten (2004). Vrijwel alle indianen kwamen uit dezelfde streek: de Otavalo-vallei in Ecuador. Het idee dat de ze uit Peru kwamen, komt door de Peruaanse tophit El Cóndor Pasa – vast onderdeel van het repertoire.

De Otavalos, in Ecuador gezien als ‘voorbeeldindianen’, ontwikkelden in de vorige eeuw een levendige textielhandel met Europa. Eind jaren tachtig kwam een exodus van enkele duizenden indianen naar Europa op gang. Naast de kledingverkoop leerden velen binnen enkele weken panfluit spelen om straatmuzikant te worden – een muzikantenbestaan vereist weinig investeringen. En omdat de KLM al vliegtickets op krediet verschafte was Nederland een populaire bestemming.

Vanaf 1994 begon het Europese publiek ‘moe’ te worden van hun muziek, schrijft Windmeijer. ‘Mensen op straat lieten dit duidelijk merken door in het voorbijgaan de vingers in de oren te houden.’ Daarnaast werd de controle op straatverkoop strenger en werd het voor immigranten moeilijker Europa binnen te komen. Ook nam de onderlinge concurrentie toe. ‘Er zijn zelfs gevallen bekend van Otavalos die elkaar aangaven bij de migratiepolitie omdat zij wisten dat de verblijfsvergunning van de ander verlopen was.’

Sommige Otavalos hebben zich permanent gevestigd in bijvoorbeeld Spanje, Colombia, Chili of de Verenigde Staten. Anderen zochten nieuwe, minder voor de hand liggende speelplekken in landen als Polen en IJsland. De meeste Otavalos, schrijft Windmeijer, keerden noodgedwongen huiswaarts.

Freek Schravesande