DEN HAAG. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert Chinese producten bij Nederlandse importeurs op melamine. Volgens een woordvoerder gaat het om zuivelproducten of producten die zuivelgerelateerde ingrediënten bevatten. Het gaat in totaal om tien importeurs. De eerste testresultaten worden binnen enkele dagen verwacht. Aanleiding is het Chinese melamineschandaal, waarbij vier baby`s overleden en bijna 13.000 kinderen naar het ziekenhuis zijn gebracht na het consumeren van vergiftigde melk(poeder). Melamine zorgt bij mensen en dieren voor het falen van nieren.