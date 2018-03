VS waarschuwen N-Korea om kernreactor

De Amerikaanse regering heeft Noord-Korea gisteren gewaarschuwd dat het land zichzelf verder zal isoleren als het de dreigementen om de kernreactor bij Yongbyon weer op te starten ten uitvoer brengt. Eerder op de dag had het regime in Pyongyang besloten dat inspecteurs van het Internationale Atoomenergieagentschap niet meer welkom zijn. Het heeft de beveiligingszegels van de installatie verbroken en aangekondigd de reactor volgende week weer in werking te zullen stellen.

Minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice zei gisteren in New York dat de dreigementen „in geen geval” een einde betekenen aan het zespartijenoverleg over Noord-Korea, waaraan verder Japan, Zuid-Korea, Rusland en China deelnemen. „We hebben eerder pieken en dalen gekend in dit proces”, aldus Rice.

Afgelopen november legde Noord-Korea de reactor stil. Eerder dat jaar was overeengekomen dat het land in ruil daarvoor olie en diplomatieke toezeggingen zou ontvangen. De VS zouden Noord-Korea van hun terreurlijst halen. Dat is nog niet gebeurd, omdat Pyongyang weigerde meer inspecteurs toe te laten.

Analisten vermoeden dat Noord-Korea met deze dreigementen – in de laatste maanden van de regering-Bush – een betere onderhandelingspositie wil afdwingen. De hoop in Pyongyang zou zijn dat de VS tot meer concessie bereid zijn omdat Bush een succes in zijn buitenlandbeleid goed zou kunnen gebruiken.

De hardere Noord-Koreaanse opstelling valt samen met geruchten dat leider Kim Jong-il een beroerte zou hebben gehad. De Amerikaanse Korea-specialist Peter Beck vermoedt dat het regime niet uit is op een echte crisis, omdat het in beslag wordt genomen door Kims opvolging. (Reuters, AP)