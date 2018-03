Voortborduren op succes

Een nieuwe Volkswagen Golf moet verrassen en toch ook weer niet. Sinds de introductie van de Golf in 1974 zijn er meer dan 26 miljoen van verkocht. Een record dat alleen wordt overtroffen door Toyota met de Corola.

Deze enorme verkoopaantallen tonen aan hoe populair de Golf is. Een groot en breed publiek weet precies wat het kan verwachten van deze auto. Door de kwaliteit is de Golf ook populair bij leasemaatschappijen. Niet in de laatste plaats omdat hij na een paar jaar nog veel geld waard is.

Aan het design van zo’n wagen moet je niet te veel sleutelen. Dat is ook niet gebeurd. Je moet daarom bij deze nieuwe zesde editie van de Golf wel erg goed kijken wil je uiterlijk nog iets nieuws ontdekken. Hij ziet er iets breder en platter (vijf centimeter) uit maar dat komt door lichte aanpassingen aan het design. De brede achterlichten doen denken aan de VW Touareg en kinderen hebben op de achterbank door het iets naar beneden halen van de achterruit een wat beter uitzicht. Maar dat kunnen toch geen doorslaggevende overwegingen zijn geweest in de bijna zekere wetenschap dat ook deze Golf weer een doorslaand succes gaat worden.

De kracht van deze auto, die het in zijn segment moet opnemen tegen tientallen directe rivalen, is dat hij voor ieder wat wils biedt. Standaard is de Golf inmiddels al geëvolueerd tot een volwaardige middenklasser, maar het VW-concern koopt zo massaal in – ook voor de duurdere modellen en merken die vaak op hetzelfde platform als de Golf worden gebouwd – dat voor een relatief bescheiden bedrag een schier eindeloze rij opties aan de wagen toe te voegen is.

Qua rijcomfort en prestaties kan met een Golf daardoor met gemak dezelfde kwaliteit worden gesuggereerd als van een Passat of Audi. Een niet onbelangrijk argument als managers/zakenlieden door de teruglopende economische omstandigheden wellicht een stapje terug moeten doen. Een Golf met de nodige opties kan hun hetzelfde gevoel geven als grotere en duurdere bolides van weleer.

De Golf vormt de hoeksteen in de strategie van VW om in 2011 acht miljoen auto’s te maken. Daarmee wil het bedrijf de aanval openen op het Japanse Toyota.

Valt er dan niets te zaniken over deze Golf? Uiteraard wel, vindt met name de Duitse pers. Van Süddeutsche Zeitung tot Financial Times Deutschland en van Die Welt tot massablad Bild, werd zuinigjes geconstateerd dat op milieugebied toch wel wat meer had mogen worden verwacht van VW. Want waarom duurt het tot februari voordat de Golf Blue Motion beschikbaar is? Een auto die met slechts 99 gram CO2-uitstoot de trend moet gaan zetten voor een schoner milieu. Maar VW heeft haast. Het voelt de hete adem in de nek van de BMW 1, alweer een nieuwe concurrent die gaat proberen de Golf af te troeven.

Marc Serné

Marc Serné is redacteur economie NRC Handelsblad en rijdt in een Golf TDI.

Lees eerdere Testritten op nrc.nl/wielen