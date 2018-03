Voor de tweede keer op de vlucht in Georgië

Langzaam schuift het doorgezakte Ladaatje de Russische vredessoldaten voorbij, de bufferzone uit. De vier inzittenden zijn moe. Bovendien hebben ze weinig bewegingsruimte, omdat hun auto is volgestouwd met dozen perziken en emmertjes rozenbottels.

Ze komen uit het dorp Tirdenisi, zo’n twintig kilometer voorbij de Russische controlepost. „We moeten er zo nu en dan wel even heen om te kijken hoe ons huis erbij staat”, zegt Noegzar Mazmisjvili. „Ook het vee moet worden gevoerd en het fruit geplukt, want dat valt nu van de bomen.”

Toen de oorlog uitbrak en de Russische tanks, gevolgd door Zuid-Ossetische milities, door hun straat denderden, vluchtten Noegzar en zijn vrouw Sonja naar Gori. Daar belandden ze in een vluchtelingenkamp van het Italiaanse Rode Kruis en de UNHCR.

„De Zuid-Osseten probeerden ons te intimideren”, zegt Sonja, terwijl ze pitten uit een grote zonnebloem plukt en die in haar mond steekt. „We waren doodsbang. Als we nu in ons dorp komen, blijven we er nooit slapen. Want ’s nachts wordt er geschoten en ze kunnen je huis binnenvallen. Daarom keren we iedere keer weer terug naar het kamp.” Op de achterbank deelt een bevriend echtpaar perziken uit. „Lekker zijn ze, hè?” vraagt de man. „Zonde om ze te laten verrotten.”

Noegzar, Sonja en hun twee vrienden maken deel uit van de honderden Georgische vluchtelingen die dagelijks met eigen auto’s, taxi’s, autobusjes of paard en wagen de bufferzone rond Karaleti binnengaan om hun have en goed te inspecteren. Ze trotseren de grillen van de ronddolende Zuid-Ossetische milities, om aan het eind van de dag met wat proviand of handelswaar terug te keren naar Gori. „U ziet dat het allemaal wel meevalt”, zegt de Russische soldaat bij de wegblokkade. „Maar als buitenlandse journalisten de bufferzone in willen, moeten ze toestemming vragen aan onze commandant in Tschinvali, want anders worden ze er gearresteerd.”

Honderd meter verderop kijken Georgische politiemannen en militairen gespannen toe. Af en toe controleren ze de papieren van de pendelaars. „Onlangs is op deze plek een Georgische politieagent vanuit de Russische zone doodgeschoten”, zegt een van hen. De Russen ontkennen er iets mee te maken te hebben.

De controlepost bij Karaleti ligt op zeven kilometer van Gori. Op diverse locaties in die stad huizen sinds twee weken 6.000 van de nog circa 87.000 vluchtelingen. Ze komen niet alleen uit de dorpen in de bufferzone, maar ook uit Georgische dorpen in Zuid-Ossetië. Vooral die zijn door de Zuid-Osseetse milities verwoest.

In het gezamenlijke kamp van het Italiaanse Rode Kruis en de UNHCR leven 2.200 vluchtelingen. Moeders doen er de was bij het doucheterrein alsof ze nooit anders hebben gedaan. Jongetjes schermen met tentharingen. Bejaarden tobben voor hun onderkomen op een bedspiraal.

Sommigen van hen vertellen de vreselijkste verhalen, die in het kamp weliswaar niet te verifiëren zijn. Zoals de 70-jarige Aljosja Begeloeri uit het Zuid-Osseetse dorp Goegoetianchari, dat overwegend door Georgiërs werd bewoond. Afgelopen vrijdag ging hij terug om te kijken of zijn huis er nog stond. ’s Avonds stuitte hij op vijf Zuid-Osseten in camouflage-uniformen en met automatische geweren.

„Terwijl de Russische militairen er waren sloegen de Zuid-Osseten mij en vijf andere mannen met hun geweerkolven”, zegt hij kalm. „Daarna namen ze ons mee naar de rand van het dorp, waar we op de grond moesten liggen en met benzine werden overgoten terwijl ze een geweer tegen ons hoofd hielden. Ze zeiden dat ze ons dorp zouden platbranden, zoals ze al met ons buurdorp Disevi hadden gedaan. Zo wilden ze ervoor zorgen dat de Georgiërs er niet meer terug konden komen. Ik was bang dat ze ons zouden executeren. Maar na een kwartier lieten ze ons een voor een gaan. Die nacht hield ik me schuil in een boomgaard om de volgende dag met de bus terug te keren naar Gori.”

Neli Gogidze dringt zich nu naar voren. Ze komt uit de Liachvi-kloof in Zuid-Ossetië en vertelt dat haar dorp is geplunderd en in brand gestoken. „Toen de autoriteiten zeiden dat er geplunderd werd en we weg moesten zien te komen, brachten ze ons als gijzelaars naar de gevangenis in Tschinvali. Daar zat ik met zestig andere vrouwen. We kregen alleen water en brood. Uiteindelijk werden we uitgewisseld tegen Russische piloten die in Georgische handen waren gevallen.”

Ira Terasjvili werkte op het stadhuis in haar dorp Beloti, ook in de Kiachvi-kloof, toen de Zuid-Ossetse milities kwamen. „Ze brandden de school plat die nog door de VN was gebouwd”, zegt ze verontwaardigd. „Er werd geschoten, een politieagent raakte gewond. Ik kende de Zuid-Osseetse militieleden allemaal en ook zij wisten precies bij wie ze moesten zijn. De meeste dorpsbewoners konden op tijd naar Tbilisi of Gori vluchten. Maar ik heb me in het bos schuilgehouden, waarvandaan ik heb gezien hoe alle huizen in ons dorp werden geplunderd. Ze namen meubels en vee mee en brandden vervolgens alle 185 huizen plat. Drie weken lang zat ik zonder eten en drinken. Ik leefde van wat ik in het bos vond.”

Volgens Ira keken ook in haar dorp de Russische vredestroepen toe, terwijl ze eigenlijk voor orde en gezag in de bufferzone zouden moeten zorgen. „Ze reden heen en weer en deden niets. Er woont nu alleen nog een invalide echtpaar in het dorp. Het Rode Kruis gaat hen een dezer dagen ophalen.”

Voor een tent slaapt aan een tafeltje een man met zijn hoofd in zijn armen. Een meisje uit het UNHCR-deel van het kamp neemt afscheid van een vriendin uit het gedeelte van het Rode Kruis. Ze schudden elkaar vrolijk de hand.

Ketevan Biblasjvili kijkt vanaf haar veldbed toe. „Ik ben voor de tweede keer gevlucht”, vertelt ze. „In 1992 uit Abchazië en nu uit het dorp Brotsleti even buiten Zuid-Ossetië. Nu ben ik hier met mijn man en een van mijn twee zoons. De andere zit in het leger.” Ze haalt haar schouders op, komt overeind en veegt haar handen af aan haar paarse jurk. Dan loopt ze de avondzon tegemoet.

