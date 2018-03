Vluchten voor het geweld in Somalië Mogadishu. Ruim 18.000 Somaliërs zijn gevlucht voor de gevechten tussen vredestroepen van de Afrikaanse Unie en islamitische opstandelingen in de hoofdstad Mogadishu. Dat zeggen lokale hulpverleners. De stad werd gisteren voor de derde achtereenvolgende dag met mortieren beschoten. De vredesmilitairen zeggen ongewoon zware maatregelen te hebben genomen om de rebellen te verdrijven. Maandag vielen er dertig doden toen een mortiergranaat op de Bakara-markt terechtkwam, waar de rebellen de baas zijn. Foto AP Somalis on a pickup truck hold their belongings as they leave Mogadishu, Tuesday, Sept. 23, 2008, after a mortar attack on the Bakara market in Mogadishu killed 30 people on Monday. The violence _ shocking even for this chaotic country in the Horn of Africa _ comes as Islamic insurgents who want to topple the government appear to be gaining significant power. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh))

Associated Press