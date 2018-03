Vijandig beleid omringt Rusland, zegt Lavrov

De betrekkingen tussen Rusland en Amerika mogen in jaren niet zo slecht zijn geweest, de ministers van Buitenlandse Zaken zijn begonnen aan voorzichtig herstelwerk. „We zijn het eens dat we ons pragmatisch moeten opstellen”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gisteren in New York, na een gesprek met zijn Amerikaanse collega Rice. Het was de eerste keer na de korte oorlog tussen Rusland en Georgië, begin vorige maand, dat ze elkaar ontmoetten voor een tweegesprek.

Bij de eerbiedwaardige denktank Council on Foreign Relations sprak Lavrov meteen na afloop van zijn ontmoeting met Rice een afgeladen zaaltje met buitenlanddeskundigen, captains of industry en journalisten toe. Ontspannen en in het Engels beantwoordde hij vragen en vroeg hij om begrip voor de Russische opstelling. En hij verzekerde dat zijn land zich internationaal niet geïsoleerd voelt sinds de kwestie-Georgië.

Aan Amerikaanse kant bestaan dubbele gevoelens over Rusland. De meningsverschillen tussen de twee landen blijven groot, benadrukte gisteren een medewerker van Rice – vooral over het Russische militaire optreden in Georgië en de erkenning door Moskou van de Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië als onafhankelijke staten. De Verenigde Staten willen niet accepteren dat Rusland naar believen veranderingen kan aanbrengen in de grenzen van een klein buurland als Georgië.

Maar Moskou daarom voor straf volledig isoleren, dat wil Washington ook weer niet. Als permanent lid van de Veiligheidsraad kan Rusland moeilijk gemist worden bij belangrijke kwesties, zoals de pogingen om de nucleaire ambities van Iran in te tomen.

Op dat punt gaf Lavrov de Amerikanen enige hoop. Eerder deze week blies Moskou weliswaar een bijeenkomst af waar gesproken zou worden over nieuwe sancties tegen Iran. Maar bij de Council on Foreign Relations zei Lavrov dat het nog steeds in het belang van zijn land is om te voorkomen dat Iran een kernmacht kan worden. Dus op den duur valt er vast wel weer te praten, suggereerde hij. „Er is niets verandert aan onze belangrijke doelstelling om de verspreiding van kernwapens naar Noord-Korea of Iran tegen te gaan”, zei Lavrov. „Het zou onverantwoordelijk zijn om dat doel op te geven vanwege meningsverschillen over de Kaukasus.”

Lavrov hield de Amerikanen wel voor dat ze moeten kiezen. „Je kunt niet Rusland straffen door ons te weren bij bijeenkomsten, en ons tegelijk vragen om behulpzaam te zijn bij kwesties die voor jullie van speciaal belang zijn.”

‘Voelt Rusland zich omsingeld door vijanden?’ vroeg David Remnick, hoofdredacteur en voormalig Moskou-correspondent van The New Yorker, die de openbare bijeenkomst leidde. Lavrov: „Soms voelen we ons omringd door vijandig beleid.”

Ter illustratie somde hij de bekende klachten op: over het raketschild (waarvoor onderdelen geplaatst worden in Polen en Tsjechië), de verdere uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting en Amerikaanse militaire bases in Bulgarije en Roemenië. „We zijn de vijand van niemand”, zei Lavrov, „maar hier moeten we rekening mee houden”.

De Russische troepen waren Georgië alleen binnengevallen om Russische burgers en vredestroepen in Zuid-Ossetië te hulp te schieten toen die door het Georgische leger onder vuur werden genomen, verzekerde hij. „Er zaten helemaal geen geopolitieke bedoelingen achter. Maar meteen kwamen er allemaal emotionele reacties – dit zou het begin zijn van de restauratie van de Sovjet-Unie, de NAVO zou meteen een snelle reactiemacht moeten oprichten om Oekraïne te beschermen en ga zo maar door. Maar we zijn helemaal niet uit op grondgebied van andere landen.”

Tot slot beklaagde Lavrov zich nog over de beperkte kennis van de Kaukasus in de VS. Hij had deze week bijvoorbeeld met Henry Kissinger gesproken, oud-minister van Buitenlandse Zaken en groot kenner van de internationale betrekkingen en hun geschiedenis. „Maar hij wist niet eens dat Abchazië een van de republieken was die de Sovjet-Unie hebben opgericht!”, zei Lavrov triomfantelijk.

„Het is goed om te horen dat er dingen zijn die zelfs Kissinger niet weet”, zei Remnick tot besluit. En met een verwijzing naar de onervaren Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap, die deze week ook bij Kissinger was langs geweest, voegde hij er vilein aan toe. „Misschien heeft Sarah Palin Kissinger kunnen bijpraten.” Lavrov, een ervaren diplomaat, hield als een van de weinigen in het zaaltje zijn gezicht in de plooi.