Verbruggenweg bij wielerunie UCI

VARESE, 25 sept. Hein Verbruggen is gisteren officieel teruggetreden als vicevoorzitter van de internationale wielerunie UCI. De Nederlander, die jarenlang voorzitter was, had zijn afscheid al eerder aangekondigd. ”Ik was nog in functie bij de UCI omdat dat een voorwaarde was om mijn werk voor het IOC te kunnen doen”, legde Verbruggen gisteren in Varese uit. Hij was bij de Olympische Spelen inPeking voorzitter van de coördinatiecommissie en stapte aan het einde van de Spelenop als lid van het Internationaal Olympisch Comité.