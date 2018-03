Van Middelkoop betuigt spijt

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) betreurt zijn uitspraken in het weekblad Vrij Nederland. Hij schrijft dit in een brief die de Tweede Kamer van hem had geëist. De Kamer was verontwaardigd over het vraaggesprek waarin de bewindsman zegt „heel blij’’ te zijn geweest dat hij in de jaren zeventig niet in dienst hoefde, maar een beroep kon doen op onmisbaarheid. Ook zei hij: „Het woord gezag zit niet echt in mijn vocabulaire.” Volgens Van Middelkoop zou hij in dienst „doodongelukkig” zijn geworden. In zijn brief stelt de minister dat hij zijn „persoonlijke gevoelens van destijds” reeds lang achter zich heeft gelaten. Daarmee zijn ze volgens hem ook los komen te staan van „de huidige uitoefening van mijn ambt als minister van Defensie”. (NRC)