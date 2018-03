Ultrarechts omarmen én bestrijden

‘Glory days’'van Bruce Springsteen schalt door de zaal, een ‘gouwe ouwe’ uit 1986 toen de SPÖ twee keer zo veel leden had als tegenwoordig. De band op het podium is nog eens dik twintig jaar ouder. En de gemiddelde leeftijd in de zaal is nog eens tien tot twintig jaar ouder.

Maar de stemming heeft niets van een bejaardenhuis. Lachen, uitgelaten applaus al bij de binnenkomst van Werner Faymann – precies zoals in de roemrijke dagen. Meer dan duizend sociaal-democratische vakbondskaderleden zijn gekomen voor de nieuwe man aan de top van de partij.

Het gaat betrekkelijk goed met de Oostenrijkse sociaal-democraten. Voor de zomervakantie lagen ze nog een straatlengte achter de conservatieve ÖVP, maar in de peilingen gaan ze inmiddels aan kop. De nieuwe partijleider, die in de gestrande grote coalitie als minister van Verkeer een onopvallende figurant was, gedraagt zich nu alsof hij al de nieuwe regeringsleider is. Wie in Graz vraagt wie in eigenlijk kanselier is, hoort eerst gestotter. Dan komt aarzelend: Och ja, Gusenbauer. De impopulaire nog-kanselier zal over enkele weken zo goed als vergeten zijn.

Amper had de ongelukkige Alfred Gusenbauer zijn ontslag aangeboden, of Faymann trad stralend uit de coulissen. In een mum van tijd hingen in het hele land grote rode aanplakbiljetten waarop de nieuwe, voor velen nog onbekende man innemend, maar ook wat ondoorgrondelijk lachend, alle Oostenrijkers recht in de ogen kijkt. Met als begeleidende slogan ‘Genoeg gebakkeleid’, troefde de nieuwkomer de conservatieve partner af.

De ÖVP van Wilhelm Molterer had van Gusenbauers zwakte willen profiteren en ogenschijnlijk een geschikt moment gezocht om de coalitie op te zeggen. Maar in de campagne legde de nogal kleurloze Molterer het al gauw af tegen Faymann, die door partijvriend Franz Voves treffend als „beleefd-opdringerig” is getypeerd.

In Graz is Faymann vooral beleefd. Niet fysiek, maar retorisch neemt hij de vakbondsleden stevig bij de arm. Met luttele woorden brengt hij de perikelen rond ziektekosten, pensioenen en onderwijs in verband met de kredietcrisis in de Verenigde Staten. Dat was als in een kansspel: „Als je altijd zou winnen, zou er geen casino zijn”.

Een Amerika-sneer krijgt ook Molterer, nu nog minister van Financiën. In elke crisis zou hij niets anders weten te bedenken dan: privatisering. „Ik geloof dat hij het niet helemaal heeft begrepen.”

Gisteren, vier dagen voor de verkiezingen, trok Faymann in de laatste zitting van het scheidende parlement de aandacht naar zich toe met een vijfpuntenplan. Met wisselend succes. Voor afschaffing van het collegegeld (zondag mogen voor het eerst kiezers vanaf 16 jaar meedoen) en intrekking van de verhoging van de zorgpremie, kreeg hij een meerderheid. Maar zijn voorstel om de btw op levensmiddelen te halveren (om de koopkracht te repareren) haalde het niet. Te duur en niet doelmatig, oordeelde de meerderheid.

Het plan maakte in een klap duidelijk waar het Faymann om te doen is: kiezers terugwinnen die de afgelopen decennia zijn uitgeweken naar ultrarechts. Hoe lastig dat is weten de mensen in de frontlinie het best. „Hoe verder de campagne vordert, des te meer merk ik hoe diep het ‘liberale’ gedachtegoed al in de hoofden zit”, zegt Beppo Muchitsch, SPÖ-kandidaat in Zuidwest-Stiermarken.

‘Liberaal’ betekent in dit verband: vijandigheid jegens buitenlanders en anti-Europa. Dat eerste is in Oostenrijk inmiddels mainstream. Nergens wordt in Oostenrijk op Afrikanen gejaagd of worden Turken gepest. Maar hen discrimineren is welhaast vanzelfsprekend. In hun poging zich van deze ‘alledaagsheid’ te onderscheiden, grijpen de ultrarechtse partijen nu naar hardere middelen. Zo wordt in FPÖ-kringen bepleit dat „kinderen van Turken en negers” niet met Oostenrijkers in dezelfde schoolklas zitten.

Wie een partij wil verslaan, moet haar kiezers omarmen en haar leiders verguizen. Een coalitie met de ultrarechtse partijen sluit Faymann dan ook uit. Hij laat het land „niet opdelen in autochtonen en allochtonen”, slingerde hij zijn FPÖ-opponent Heinz-Christian Strache in een tv-duel naar het hoofd. Toen deze voormalige militaire sportman en neonazisympathisant vervolgens ook nog het verbod op vergoelijking van het nationaal-socialisme wilde afschaffen, liet Faymann zien dat hij ook echt boos kan worden: nazileuzen en dergelijke heeft Oostenrijk al genoeg. Dat was duidelijke taal die zijn bangelijke collega’s zelden of nooit bezigen.

Faymanns ‘nee’ tegen de rechtse partijen valt niet overal in de SPÖ goed. Beppo Muchitsch bij voorbeeld, de frontman, is het niet eens met de uitsluiting van de FPÖ. Ook hij wil geen coalitie met de rechtse partijen. Maar hij wil er uit tactische overwegingen wel mee kunnen dreigen. Uitsluiten zou voor de kiezers een „negatieve connotatie” hebben.

Of men de populisten inderdaad tegelijk kan omarmen en bestrijden, moet Faymann eerst nog aantonen. De serieuze partijen in Oostenrijk zoeken al twintig jaar vertwijfeld naar een antwoord op de populistische uitdaging. Afgaande op de peilingen krijgt ultrarechts zondag weer net zo veel stemmen als Jörg Haider (destijds FPÖ) in 1999: bijna 27 procent. In die vette kluif hebben zich al twee SPÖ-kanseliers verslikt: Franz Vranitzky in de jaren negentig, en nu dus Alfred Gusenbauer. De Glory Days zullen ook na zondag nog wel even op zich laten wachten.