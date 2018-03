Uittocht Somaliërs na hevige gevechten

Inwoners van de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn massaal op de vlucht geslagen voor hevige gevechten tussen islamitische opstandelingen en Afrikaanse vredestroepen. De gevechten, de zwaarste in maanden, onderstrepen de groeiende macht van de opstandelingen.

Volgens een plaatselijke mensenrechtenorganisatie zijn de afgelopen dagen 15.000 tot 18.000 bewoners uit Mogadishu gevlucht. Naar schatting 1 miljoen Somaliërs zijn op de vlucht in eigen land.

De uittocht is een reactie op dagenlange gevechten in Mogadishu die dinsdag aan ten minst elf burgers het leven kostten. De slachtoffers vielen toen islamitische opstandelingen mortiergranaten afschoten op een woonwijk vlakbij een basis van de vredestroepen van de Afrikaanse Unie (AU).

Maandag al vielen zeker dertig doden bij beschietingen tussen opstandelingen en Somalische regeringstroepen en hun Ethiopische bondgenoten. Veel doden vielen nadat de Ethiopiërs granaten afvuurden op een markt waar opstandelingen zouden zitten.

Ethiopië verdreef eind 2006 de extremistische machthebbers uit Mogadishu, maar de – inmiddels sterk verdeelde – extremisten zijn bezig aan een wederopmars. De recente gevechten worden mede toegeschreven aan Al-Shabaab, de meest extremistische vleugel van de opstandelingen in Somalië.

De gevechten van de afgelopen dagen duiden volgens waarnemers mogelijk op een nieuwe strategie van Al-Shabaab. Door de vredessoldaten te torpederen, willen zij laten zien dat ze in staat zijn Mogadishu in te nemen wanneer de Ethiopiërs hun verzet eenmaal staken. De Ethiopische premier Zenawi heeft dit jaar al gezinspeeld op een terugtrekking uit Somalië. Ethiopië hoopte na de interventie in 2006 snel weer te kunnen vertrekken. De 2.400 vredestroepen van de AU in Mogadishu gelden als onmachtig. (Reuters, AP, BBC)