Uitgaansbijbel nu ook in Amsterdam

Zo wordt onze hoofdstad aangeprezen op de website van TimeOut Amsterdam: ‘Van Gogh, 300-year-old pot plants and dairy-based culture: Amsterdam’s got the lot’. De site verzamelt onder meer recensies van cafés, restaurants en coffeeshops als extra service bij de gelijknamige reisgids. Vanaf vandaag verschijnt in Amsterdam actuele Engelstalige uitgaansinformatie ook op papier: in een maandelijks blad dat 2 euro kost, met een oplage van 20.000 stuks.

De eerste editie van TimeOut verscheen in 1968 in Londen. Deze TimeOut London wordt nu beschouwd als dé uitgaansbijbel waarin op cynische of amusante toon restaurants en films worden besproken. Inmiddels zijn er 25 edities, die onder meer verschijnen in New York en Dubai.

In 1993 verscheen er al eens een Amsterdamse editie van TimeOut. Na krap twee jaar verdween het blad alweer. Een oud-medewerkster vermoedt dat de grandeur van Amsterdam werd overschat: de stad beslaat immers eentiende van Londen en het aantal bezoekers (en daarmee kopers van het blad) bleek navenant.

Dat het blad gericht is op ‘backpackers’ is een misvatting, zegt de huidige hoofdredacteur Nina Siegal. Het thema van het eerste Amsterdamse nummer illustreert de ambitie om ook bewoners te interesseren: ‘Local heroes’ portretteert onder anderen burgemeester Cohen, prostitutiewoordvoerster Mariska Majoor en historicus Geert Mak. Siegal wil vooral een cultureel maandblad maken, voor inwoners van Amsterdam én haar bezoekers. „Het is een lezersvriendelijke insiders-guide over de stad”, aldus Siegal: 22 pagina’s agenda, 78 pagina’s redactionele verhalen.

De internationale gemeenschap in Amsterdam bestaat uit zo’n 150.000 mensen uit ‘geïndustrialiseerde westerse landen’, onder wie, aldus Siegal, veel kunstenaars. Als TimeOut Amsterdam dit keer een succes wordt, wil de uitgever volgend jaar komen met een Nederlandstalige, wekelijkse editie, en concurreren met NL20.