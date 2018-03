Tweede geldkoffer smokkel Argentinië

De Venezolaanse zakenman Antonini Wilson die vorig jaar op het vliegveld in Buenos Aires werd aangehouden met een koffer propvol Amerikaanse biljetten dacht dat hij alleen boeken en papieren bij zich had. Hoe de bijna 800.000 dollar die in werkelijkheid zijn tas vulde daar verzeild waren geraakt, zei Wilson destijds niet te weten.

Nu heeft hij verklapt dat er nóg een koffer met geld Argentinië is binnengesmokkeld. Tijdens een rechtszaak in Miami gisteren, zei Wilson, die na het sluiten van een deal met de openbaar aanklager kroongetuige is in het proces, dat hij na zijn aanhouding werd aangesproken door een van de vermoedelijke breinen achter de smokkel. Waar de andere koffer was gebleven, die met 4,2 miljoen dollar, zou hem zijn gevraagd.

De mysterieuze affaire leidde in 2007 tot gespannen verhoudingen tussen Argentinië en Venezuela. Wilson werd door de douane aangehouden in het gezelschap van diverse vooraanstaande Venezolanen en Argentijnen, onder wie de topmannen van staatsenergiebedrijven Enarsa (Argentinië) en PDVSA (Venezuela) en Caludio Uberti, die namens de toenmalige president Néstor Kirchner de contacten onderhield met de Venezolaanse president Chávez.

Het geld zou bedoeld zijn voor de financiering van de campagne van de presidentsechtgenote Cristina Fernandez, door Kirchner aangewezen als troonopvolger. Critici stelden dat de socialistische suikeroom Chávez (Venezuela groeide onder hem uit tot grootste geldschieter van Argentinië, dat als gevolg van wanbetalingen tijdens de economische crisis in 2001 moeite had kapitaal te vergaren op de reguliere markt) de ‘Bolivariaanse revolutie’ wilde exporteren naar Argentinië.

Chávez en Fernandez hebben altijd betrokkenheid bij de zaak ontkend. Chavez noemt de kwestie een „samenzwering van het imperium [Amerika, red.] om de onder leiding van Venezuela ingezette eenwording van Zuid-Amerika te saboteren. (AP, Reuters)