tv andere aanraders

De Avond van de Grote FilmquizNed.3, 20.30-22.00u.

NRC Handelsblad, de Filmkrant en de NPS organiseren dit jaar de verkiezing van de beste filmacteur aller tijden. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitzending van De Avond van de Grote Filmquiz, gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Net als vorig jaar spelen bekende Nederlandse acteurs en actrices weer klassieke filmscènes na en improviseren zij op thema’s. Ook worden ze uitgebreid getest op hun filmkennis en is er verder aandacht voor live gespeelde filmmuziek, tekenfilms en beroemde citaten uit films.

Keuringsdienst van WaardeNed2., 22.00-22.30u.

Wat voelt een kreeft die levend wordt gekookt? Iets dieronvriendelijks, al is het niet direct te vergelijken met menselijke pijn, concludeerde de rubriek next question ooit in deze krant. De Keuringsdienst van Waarde wil wel eens weten waar de rivierkreeft in Nederland vandaan komt, hoe hij wordt gevangen en hoe hij wordt bereid. De rivierkreeft blijkt vooral uit China te komen en verovert hier de markt. Terwijl het beestje ook in Nederland voorkomt – de Keuringsdienst spreekt zelfs van een plaag.