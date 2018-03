Memoirs of a geishaNet5., 20:30-23.20u.(Rob Marshall, 2005)

Memoirs of a Geisha, naar de bestseller van Arthur Golden, combineert een oerromantisch verhaal met details over het oude Japan. In de film van Rob Marshall worden de Japanse personages gespeeld door Chinese filmsterren Zhang Zi-Yi en Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon) en Gong Li. Welverdiende Oscars voor kostuums en camerawerk: alles glanst en glinstert.