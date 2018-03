TNT: opening Duitse postmarkt

TNT heeft gisteren gematigd gereageerd op een Duits wetsontwerp dat een einde moet maken aan belastingvoordelen voor concurrent Deutsche Post. Het post- en expresbedrijf in Hoofddorp zegt de stap te „verwelkomen”, maar vindt dat de bepalingen moeten worden aangescherpt.

TNT zegt vooral moeite te hebben met de eisen waaraan concurrenten van Deutsche Post in Duitsland moeten voldoen en met het voorstel om de maatregel pas per 1 januari 2010 in te voeren.

Deutsche Post geniet in eigen land btw-vrijstelling. Daarmee wordt volgens TNT de helft van het totale volume van de brievenpost in Duitsland beschermd ten gunste van Deutsche Post. „De huidige vrijstelling is in strijd met het Europees recht en belemmert de concurrentie”, zegt TNT in een verklaring.

Als de nieuwe wet van kracht wordt moeten klanten van Deutsche Post btw betalen over boeken, tijdschriften en catalogi die zwaarder zijn dan twee kilo en over pakketten die meer wegen dan tien kilo. De vrijstelling van btw blijft gelden voor losse brieven en kleinere pakketten.

TNT geniet op zijn beurt voordelen op de Nederlandse markt. De voorgenomen volledige liberalisering is door de regering al herhaaldelijk uitgesteld, de laatste keer in mei van dit jaar. De belangrijkste reden is dat er „geen gelijk speelveld” is met Duitsland en Groot-Brittannië.

Het uitstel van de liberalisering is geen afstel. De Europese Commissie heeft alle lidstaten van de Europese Unie verplicht om uiterlijk in 2011 een vrije postmarkt te hebben doorgevoerd.