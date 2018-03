Tiener in cel na filmpje op Youtube

Stockholm/Helsinki, 25 sept. De Zweedse politie heeft gisteravond een jongen van 16 gearresteerd wegens illegaal wapenbezit. De politie was bij de jongen binnengevallen na een tip over eenalarmerend filmpje op Youtube.De arrestatie komt twee dagen nadat in Finland Matti Saari (22) negen medeleerlingen en een leraar neerschoot op zijn school en vervolgens zelfmoord pleegde. De Finse politie vreestvoorna-aperij en gaat daarom internet extra controleren. Saari had zijn actie aangekondigd viainternet, net alseen andere Fin, Pekka-Eric Auvinen, die vorig jaar acht mensen vermoordde op zijn school. De politie sluit niet uit dat de twee contact hebben gehad. Beide kochten hun wapen in dezelfde winkel.